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Учора, 18:00

У ЗСУ «суттєво зменшили» запит щодо мобілізації після аудиту

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Командование Вооруженных сил Украины «существенно уменьшило» количество людей, которых необходимо мобилизовать, после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «Укринформу».

«Пока мы пересматриваем численность определенных частей, которые не участвуют в боевых действиях, на основании аудита их деятельности. Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части», — сказал Сырский.

В то же время он призвал «воздерживаться от крайностей», ведь личный состав, который не участвует в боевых действиях, но обеспечивает боевые подразделения, выполняет «не менее важную часть работы». Речь идет о системе обеспечения войск продовольствием и боеприпасами, о ремонтных подразделениях, о медицинских учреждениях и т.д.

«Та война, которую мы вынуждены вести против российских захватчиков, — это война на истощение, война логистики. Поэтому значение эффективности тыловых подразделений нельзя недооценивать... Эти люди вносят свой вклад в эффективность боевых действий», — сказал главнокомандующий.

Он также добавил, что военные истощаются физически и психологически, особенно в условиях боевых действий. Те, кто пришел в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении.

«Достаточно вспомнить, что боевая 110 бригада была задействована на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения. Им нужно восстановиться и отдохнуть, и это объективная необходимость. И таких частей немало», — сказал Сырский.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в конце декабря заявил, что Генштаб и тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предлагали для контрнаступательных действий мобилизовать до 400-500 тысяч человек.

Сам президент заявил, что ему «нужно больше аргументов для того, чтобы поддерживать это направление», а также «конкретный» план, как будут происходить ротации и предоставляться отпуска.

Валерий Залужный ответил, что военное командование «каким-то отдельным форматом, отдельной мерой непосредственно на Кабмин или Раду» не делало запросов «на какие-то цифры» по поводу мобилизации. Однако на постоянной основе формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс.

Уже в марте издание Financial Times опубликовало материал с комментариями Министерства обороны Украины, в котором говорилось, что Украина планирует мобилизовать в Силы обороны до 500 тысяч человек.

Как писало FT, количество украинских военных на фронте оценивается в 330 тысяч человек. Остальных новомобилизованных планируют привлечь для замещения потерь и покрытия других военных нужд, в зависимости от ситуации на поле боя.

После этого в Минобороны уточнили, что количество в 400–500 тысяч человек является «общими оценками», которые могут изменяться в зависимости от развития боевых действий и которые невозможно удовлетворить сразу.

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