Командование Вооруженных сил Украины «существенно уменьшило» количество людей, которых необходимо мобилизовать, после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «Укринформу».

«Пока мы пересматриваем численность определенных частей, которые не участвуют в боевых действиях, на основании аудита их деятельности. Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части», — сказал Сырский.

В то же время он призвал «воздерживаться от крайностей», ведь личный состав, который не участвует в боевых действиях, но обеспечивает боевые подразделения, выполняет «не менее важную часть работы». Речь идет о системе обеспечения войск продовольствием и боеприпасами, о ремонтных подразделениях, о медицинских учреждениях и т.д.

«Та война, которую мы вынуждены вести против российских захватчиков, — это война на истощение, война логистики. Поэтому значение эффективности тыловых подразделений нельзя недооценивать... Эти люди вносят свой вклад в эффективность боевых действий», — сказал главнокомандующий.

Он также добавил, что военные истощаются физически и психологически, особенно в условиях боевых действий. Те, кто пришел в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении.

«Достаточно вспомнить, что боевая 110 бригада была задействована на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения. Им нужно восстановиться и отдохнуть, и это объективная необходимость. И таких частей немало», — сказал Сырский.