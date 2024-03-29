Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «Укринформу».
В то же время он призвал «воздерживаться от крайностей», ведь личный состав, который не участвует в боевых действиях, но обеспечивает боевые подразделения, выполняет «не менее важную часть работы». Речь идет о системе обеспечения войск продовольствием и боеприпасами, о ремонтных подразделениях, о медицинских учреждениях и т.д.
Он также добавил, что военные истощаются физически и психологически, особенно в условиях боевых действий. Те, кто пришел в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении.
Напомним, что президент Владимир Зеленский в конце декабря заявил, что Генштаб и тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предлагали для контрнаступательных действий мобилизовать до 400-500 тысяч человек.
Сам президент заявил, что ему «нужно больше аргументов для того, чтобы поддерживать это направление», а также «конкретный» план, как будут происходить ротации и предоставляться отпуска.
Валерий Залужный ответил, что военное командование «каким-то отдельным форматом, отдельной мерой непосредственно на Кабмин или Раду» не делало запросов «на какие-то цифры» по поводу мобилизации. Однако на постоянной основе формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс.
Уже в марте издание Financial Times опубликовало материал с комментариями Министерства обороны Украины, в котором говорилось, что Украина планирует мобилизовать в Силы обороны до 500 тысяч человек.
Как писало FT, количество украинских военных на фронте оценивается в 330 тысяч человек. Остальных новомобилизованных планируют привлечь для замещения потерь и покрытия других военных нужд, в зависимости от ситуации на поле боя.
После этого в Минобороны уточнили, что количество в 400–500 тысяч человек является «общими оценками», которые могут изменяться в зависимости от развития боевых действий и которые невозможно удовлетворить сразу.