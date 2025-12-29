28-летняя Кэролайн Ливитт, которой президент США недавно сделал комплимент, сказав, что у нее "рот, как пулемет", ждет ребенка от своего 60-летнего мужа, строительного магната Николаса Риччио.

Пресс-секретарь Белого дома с мужем сделали объявление на телеканале Fox News. "Мы с мужем в восторге от того, что наша семья станет больше и ждем, когда наш сын станет старшим братом", — сказала Ливитт, пишет The Daily Beast.













Кэролайн Ливитт сообщила о беременности

Их первенец, Нико, родился в июле 2024 года, за шесть месяцев до их свадьбы перед второй инаугурацией президента Дональда Трампа.

Ливитт сказала, что она "чрезвычайно благодарна" Трампу и главе администрации Сьюзи Уайлз за их поддержку, "и за создание благоприятной для семьи атмосферы в Белом доме".

"Почти у всех моих коллег из Западного крыла есть младенцы и маленькие дети, поэтому мы все действительно поддерживаем друг друга, занимаясь воспитанием наших семей, работая на величайшего президента всех времен", — сказала она.

Кэролайн Ливитт с ее мужем познакомил Дональд Трамп

Кэролайн Ливитт также сообщила, что ждет девочку. Она должна появиться на свет в мае 2026 года. В посте в Instagram она написала, что малышка — это "лучший рождественский подарок", о котором они с Риччио могли только мечтать.

К посту прилагались фотографии, на которых она гладит свой живот, снимок УЗИ рядом с комбинезоном с надписью "Малышка", и ее сын Нико, несущий плюшевого медведя с надписью "Я старший брат".

Николас Риччио и Кэролайн Ливитт начали встречаться в 2022 году, когда Ливит было 25 лет, и она баллотировалась в Конгресс от первого округа Нью-Гэмпшира, где в итоге проиграла конгрессмену Крису Паппасу. Ливитт призналась, что их 32-летняя разница в возрасте была непростой темой для обсуждения с родителями.

"Поначалу это, безусловно, сложный разговор. Но как только они узнали его, увидели, кто он как мужчина, его характер и как сильно он меня обожает, я думаю, им стало довольно легко, и теперь мы все друзья", — рассказала она в подкасте Миранды Девайн "Pod Force One".

Николас Риччио – друг Дональда Трампа, так что ходят слухи, что это именно он познакомил Николаса и Кэролайн Ливитт.

Напомним, ранее фото администрации Белого дома вызвали грандиозный скандал, когда появились в журнале Vanity Fair. Кэролайн Ливитт была сфотографирована крупным планом, с морщинами под глазами и следами от инъекций на губах.

Также скандал вызвало интервью главы администрации Сьюзи Уайлз, которая рассказала, что вице-президент Джей Ди Вэнс верит в теории заговора, а у президента США Трампа "характер алкоголика".