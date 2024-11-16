Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал назначение 27-летней Кэролин Ливитт пресс-секретарем Белого дома. Она станет самой молодой главой пресс-службы президента США.

До избрания Трампа Ливитт была пресс-секретарем его предвыборной кампании. Во время первого президентского срока Трампа она работала помощником пресс-секретаря президента, когда эту должность занимала Кейлин Макинани.

«Кэролин умная, жесткая и зарекомендовала себя как высокоэффективный коммуникатор. Я уверен, что она отлично проявит себя и поможет донести до американского народа наше послание „Сделаем Америку снова великой“, — говорится в заявлении Трампа.

Ливитт также работала директором по коммуникациям у Элиз Стефаник, которая после инаугурации Трампа станет полпредом США в ООН. В 2022 году Ливитт баллотировалась в Конгресс от штата Нью-Гемпшир, но проиграла кандидату от Демократической партии.

Во время своего первого президентского срока Трамп несколько раз менял пресс-секретарей, одна из ключевых функций которых — проводить брифинги для прессы, напоминает Reuters.

Многие брифинги запомнились пикировками и конфликтами пресс-секретарей Трампа с корреспондентами президентского пула.

Первый пресс-секретарь Трампа, Шон Спайсер, на первом же своем брифинге в 2017 году был уличен журналистами в искажении фактов: он заявил, что инаугурация Трампа собрала у Белого дома самое большое число зрителей в истории США, что опровергалось видеосъемкой.

Третий пресс-секретарь Трампа, Стефани Гришэм, впоследствии стала его критиком.





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