Тренерський склад Національної збірної України з К-1





Затверджено тренерський склад, який відповідатиме за підготовку Національної збірної команди України з К-1 у різних вікових категоріях. До роботи залучено фахівців, яким довірено найвищу відповідальність — спортивний результат сьогодні та майбутнє українського К-1 завтра.

Особливою честю є те, що представник Одеської обласної федерації К-1 увійшов до числа головних тренерів збірної та очолив найвідповідальнішу вікову категорію — дорослу команду. Старшим тренером збірної України з К-1 серед дорослих затверджено Віктора Стасюка.

Старші тренери у вікових категоріях:

Юнаки — Євген Зозуля

Юніори — Дмитро Тітенок

Системна підготовка, чітка структура тренувального процесу та єдині стандарти роботи є фундаментом успішних виступів збірної команди України з К-1 на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

Працюємо на результат. Працюємо заради України.