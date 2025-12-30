В отнятом у УПЦ, Национальный архитектурно-исторический заповедник «Чернигов древний» провел фестиваль «Предиво». Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, мероприятие вызвало негативный общественный резонанс.

В рамках события артисты Черниговского академического музыкально-драматического театра имени Т. Г. Шевченко исполнили вокально-танцевальные и театрализованные номера перед мощами святителей Феодосия и Филарета Черниговских, а также преподобного Лаврентия.





Руководство Черниговского заповедника назвало выступление «формой культурного осмысления истории региона». В частности, по мнению самих артистов, то, что они делали в храме, «звучало не только как художественные произведения, но и как своеобразное духовное обращение».

«Однако фотографии с этой "духовно-художественной акции" вызвали у читателей совсем другие эмоции – возмущение и неприятие. Ведь сложно объяснить какими-либо положительными аргументами безвкусицу очередного перформанса местного заповедника в помещении экспроприированных черниговских святынь», – прокомментировали в пресс-службе УПЦ.

Отмечается, что больше всего общественность поразило то, что танцы и зрелища сомнительного характера происходили не просто под сводами древнего, намоленного храма, но и непосредственно у святых мощей черниговских святителей Феодосия и Филарета и преподобного Лаврентия.





