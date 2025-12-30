«Різдво з Вівальді»: музика світла і натхнення в Одеській кірсі

25 грудня 2025 року в Одеській кірсі Святого Павла відбувся справді незвичайний і натхненний концерт, який став справжнім різдвяним дарунком для поціновувачів класичної музики. Цього святкового вечора старовинні склепіння кірхи наповнилися безсмертною музикою Антоніо Вівальді — композитора, чия творчість уже кілька століть хвилює серця слухачів у всьому світі.

Концертна програма під символічною назвою «Різдво з Вівальді» об’єднала видатних музикантів і створила особливу атмосферу світла, гармонії та духовного піднесення, таку близьку різдвяному настрою.

Головною окрасою вечора став виступ заслуженої артистки України Олени Єргієвої (скрипка), чия майстерність, глибина інтерпретації та тонке відчуття стилю вразили слухачів. У дуеті з нею виступила талановита скрипалька Марія Наконечна, і їхній спільний виступ у Концерті ре мінор для двох скрипок продемонстрував зразкову ансамблеву злагодженість, емоційну напругу та яскраву барокову експресію.

Особливого звучання програмі надала Вероніка Струк (орган), чий органний супровід органічно поєднався зі скрипковими партіями, наповнюючи простір кірхи величною, глибокою акустикою та створюючи відчуття справжнього музичного дійства.

Центральним акордом концерту стало виконання найвідомішого циклу Антоніо Вівальді — «Пори року». «Весна», «Літо», «Осінь» і «Зима» прозвучали яскраво, образно й емоційно, ніби оживаючи в уяві слухачів: від ніжного пробудження природи до зимової зосередженості й внутрішнього спокою. Кожна частина циклу була сприйнята публікою з щирим захопленням і теплими оплесками.

Окремої подяки заслуговує Ельвіра Паламарчук, ведуча концерту, яка з великою майстерністю та живим інтересом розповідала слухачам захопливі історії з життя Антоніо Вівальді — легендарного «рудого монаха». Її слово було пізнавальним, дотепним і надзвичайно доречним, допомагаючи глибше зрозуміти музику та особистість композитора.

Цей різдвяний вечір в Одеській кірсі став не просто концертом, а справжньою духовною подією — зустріччю з високим мистецтвом, що об’єднує людей, дарує надію й наповнює серця світлом. «Різдво з Вівальді» ще раз довело: класична музика здатна говорити з нами мовою вічності, особливо в ті миті, коли світ так потребує гармонії та тепла.