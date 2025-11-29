Як корупційна модель від Кучми до Міндічгейту зруйнувала і досі руйнує довіру | Потрібні вибори

У цьому ефірі я говорю про те, як історичні та сучасні політичні помилки формують слабкі місця України, і чому навіть великі міста, як Маріуполь, опиняються вразливими. Ми обговорюємо не лише окремі міста, а системні проблеми держави: від корупційних моделей до слабкого місцевого самоврядування. Я пояснюю, як мародерство на енергетиці стало системою ще задовго до війни, і чому «батьком корупції» в Україні називаю саме Кучму, який віддав металургію Пінчуку та Ахметову.

Далі розбираємо, чому навіть після Помаранчевої революції Ющенко не змінив систему і з’явились «любі друзі», а наступні президенти — Янукович, Порошенко, Зеленський — продовжували старі підходи. Розповідаю, чому завжди йшов на виконавчі посади і як у 1994–1998 роках вдалося врятувати Маріуполь від колапсу. Ми говоримо про особливий статус міста, його відмінність від Донбасу, і як у 2014 році 30 «зелених чоловічків» змогли захопити місто, керуючи сотнями силовиків. Обговорюємо ідею створення окремої області та важливі соціальні ініціативи, як обмін дітьми Маріуполь–Львів у 90-х. Я також аналізую, що Україна не зробила у Криму та на Донбасі після 2004 року: від україномовних університетів до кадрової політики. Ділюсь власним досвідом із Росії, коли у 16 років домігся запису «українець» у паспорті. Підкреслюю, що навіть на 4-му році війни ми змушені збирати кошти на дрони, і чому важливо проводити вибори на всіх рівнях вже зараз, щоб не втратити довіру людей.

У розмові проаналізовано, як корупційні схеми, слабкі місцеві громади та відсутність освіти та культури у регіонах створюють вразливість держави. Ми обговорюємо конкретні кроки, щоб після деокупації міста та регіони були справді українськими: освіта, формування нових еліт, економіка без олігархів, чесні вибори та сильне місцеве самоврядування. Цей ефір — про уроки минулого і рішення сьогодення. Щоб Україна не повторювала старі помилки, а наші міста та громади ставали сильними та незалежними не на словах, а у щоденному житті.

