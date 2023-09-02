ТЕТЯНА РОМАНЕНКО «Дихання міста» Живопис, графіка

Тетяна Романенко - художник та педагог. Її твори добре відомі як в Одесі, так і у різних містах світу. Одна з основних тем, що відображається автором у багатьох роботах, виконаних олією, аквареллю та тушшю – одеський пейзаж. Різноманітність сюжетів у творах Тетяни невичерпна. Панорамні види на узбережжя, знакові місця у центрі міста, поетичні куточки старої Одеси – все детально вивчається та втілюється автором на полотні та на папері. Традиція зображати міський пейзаж відома одеситам з робіт багатьох видатних майстрів. Саме тому цікаво зрозуміти – як саме це роблять наші сучасні художники.

Тетяна Романенко крім грамотного композиційного і колірного рішення привносить щоразу у свої роботи певну стилізацію, завдяки чому простір, що відображається майстром, стає ніби зітканим з безлічі маленьких, але дуже органічних елементів, що надає цілісному твору живого і вітального характеру - «мозаїчності» фактури перетворює реальність у поетичний художній твір. Роботи Тетяни розповідають про місто біля моря, де завжди є крани, що височіють над портом, метушливі чайки на пляжах, легендарні кулі Ланжерона. Міські вулиці мерехтять літніми тінями, городяни поспішають у своїх справах, пливе тролейбус по одеській бруківці. Ще є Дюк, маяк, Оперний театр… Чудове місто представлене в мальовничому ансамблі, який прославляє його і завжди нагадує нам про його крихкість, цінність і неповторність. Проект отримав назву «Дихання міста». Це символічне втілення унікального минулого, трагічного сьогодення та, безумовно, світлого майбутнього Одеси. Виставка проходить у Всесвітньому клубі одеситів, вулиця Маразліївська, 7.