Олексій Зоркальцев «FINE TEMPORUM» («КІНЕЦЬ СЕЗОНУ»)

Олексій Зоркальцев Живопис. Графіка.

З 3-го вересня 2023 р. Арт-кафе «Source» (вул. Садова, 2) представляє персональну виставку живопису та графіки одеського художника, члена НСХУ Олексія Зоркальцева.

На виставці представлені пейзажі, натюрморти та графічні твори у жанрі «ню». Творчість Олексія Миколайовича Зоркальцева добре відома одеському глядачеві. Майстер вибирає предметом свого зображення морські та степові панорами Одеси та її околиць. Природа в цих місцях ніби створена для того, щоб бути відбитою на полотні - тепле літнє море поблискує на горизонті, дерева відкидають різнокольорові тіні, скелясте узбережжя звичними вигинами обрамляє берег, маяк беззмінно видніється на виході з порту.

Степова природа також манить своєю красою - в спекотний день пасуться корівки на лузі, рибалка поспішає на берег лиману, польові квіти утихомирено розгойдуються від дотику гарячого вітру. У роботах Олексія Зоркальцева відображаються теплі почуття автора до місця на землі, де він живе та працює, глибокий і уважний погляд на гармонію навколишнього світу та його цінність.

У проекті також представлена ​​серія «ню» - жіночі образи у пластичній графічній подачі. А також кілька натюрмортів, які втілюють щедрість літа і натякають на те, що воно добігло кінця – з усіма своїми нюансами та чарівністю. Кінець сезону – «Fine temporum»!