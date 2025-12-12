С с 11 декабря украинцы могут покупать продовольственные товары украинского производства, кроме подакцизных, за средства государственных программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек".

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, первыми предоставили потребителям такую возможность торговые сети Fozzy Group ("Сильпо", "Фора", THRASH!ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько", передает УНИАН.

Отмечается, что возможность рассчитаться пока не будет распространяться на онлайн-заказы. Вскоре к программе присоединятся и другие продуктовые сети.

В Минэкономики также напомнили, что с 22 ноября правительство изменило перечень товаров и услуг, которые можно оплатить средствами с карты "Национальный кэшбек".

Куда можно потратить средства с национального кэшбека:

коммунальные услуги;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и печатная продукция;

почтовые услуги;

благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ;

продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Прием заявок на получение 1000 грн "Зимней поддержки" продолжается до 24 декабря 2025 года. Средства не предоставляются тем, кто находится за пределами Украины или на временно оккупированной территории.

Напомним, 15 ноября по 15 декабря 2025 года украинцы могут оформить заявку на выплату единовременного пособия в размере 1000 гривень.

24 ноября правительство опубликовало постановление, по которому отмечалось, что начисление "Нацкешбека" получателям прекращается с 1 мая 2026 года. Однако позже в Минэкономики опровергли информацию о сворачивании программы. В ноябре также стало известно об изменениях в перечне товаров и услуг, на которые можно тратить деньги "Нацкешбека".

1 декабря министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил, что в правительстве сейчас оценивают программу "Национальный кэшбек" для пересмотра ее условий в 2026 году.