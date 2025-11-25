С 22 ноября изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе “Национальный кэшбек”. Эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать ее работу с государственной программой “Зимняя поддержка”. Об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Министерство перечислило категории товаров и услуг, на которые можно потратить средства, накопленные на карточке Национального кэшбека.

Средства можно использовать на следующие категории товаров и услуг:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

продукты питания в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность — в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

“Часть обновленных категорий станет доступной сразу: тратить средства на лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию можно уже сейчас”, — говорится в сообщении.

“Обновление связано с особенностями работы политики “Зимняя поддержка”, в частности, выплаты 1000 грн для всех граждан, которая также поступит на карточку Национального кэшбека”, — объясняет министерство.

Поэтому категории расходов в обеих программах решили унифицировать. Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы.

Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.

В программе “Национальный кэшбек” уже участвуют более 7,5 млн украинцев, которые получили более 4 млрд грн выплат. К ней присоединились более 1870 украинских производителей в различных отраслях.

Сейчас кэшбек в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч зарегистрированных в программе товаров украинского производства в торговых точках-партнеров.

Проверить товар можно через сканер в приложении Дія или на сайте “Сделано в Украине”.

Покупателю для участия в программе необходимо зарегистрироваться в приложении “Дія”, где выбрать один из 20 банков-участников программы и открыть в нем карту Национальный кэшбек.

При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия — проверить в Дії, корректно ли выбрана карта.





