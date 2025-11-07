Платежи по программе "Национальный кэшбек" не приходят на счета украинцев в течение двух месяцев из-за нехватки финансирования для программы.

Об этом говорится в публикации ЭП.

Так, пользователи программы жалуются, что последний раз получали платеж по "нацкешбеку" в начале сентября. Это был платеж за покупки, совершенные в июле. Он поступил с опозданием (должен был поступить до конца августа). В то же время платеж за август до сих пор находится "в обработке".

По данным собеседников ЭП в правительстве, финансирования на осуществление выплат кэшбека в бюджете нет. Его планировали "перебрасывать" из резервного фонда, однако средства закончились и там, из-за чего собственно и происходят задержки платежей.

Собеседники ЭП в Минфине уверяют, что решение о выделении средств из резервного фонда приняли и уже вскоре средства должны поступить на счета украинцев. Однако когда именно это может произойти, там не уточнили.

Несмотря на проблемы с финансированием этой программы поддержки в правительстве уже анонсировали новые. В частности, раздачу по 1000 грн всем желающим, единовременный платеж в размере 6500 грн социально уязвимым слоям населения, а также бесплатные поездки по железной дороге в пределах 3000 км.

В правительстве считают, что эти инициативы будут стоить бюджету 14 млрд грн. Однако такие расчеты вызывают сомнения. В частности, прошлой зимой выплату в размере 1000 грн получили 14,4 млн украинцев (расходы соответственно составили 14,4 млрд грн). Также сомнения вызывает и тезис о том, что программа "УЗ-3000" ничего не будет стоить бюджету, из которого уже платятся средства на покрытие убытков "Укрзализныци".





Напомним:

Программа "Национальный кэшбек" стартовала в тестовом режиме 2 сентября 2024 года, официальный запуск состоялся 11 октября 2024 года.

Последний раз о выплате кэшбека власти отчитывались в начале сентября. Тогда там заявили, что выплатили украинцам рекордные 5,07 млрд грн.

Полученные по программе средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе.

Также средства можно направить на благотворительность, купить военные облигации или задонатить на ВСУ.

