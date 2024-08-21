Запуск "Национального кэшбека" будет проходить в два этапа. Сначала производители и продавцы должны подать через портал "Дія" заявку на участие в программе и зарегистрировать перечень товаров, участвующих в программе. Впоследствии украинцы откроют специальные счета, начнут получать кэшбек и смогут просматривать сумму начисленного и выплаченного кэшбека в приложении "Дія".

"Раньше через "Дію" украинцы подавались на программы поддержки от государства в критических ситуациях — тысяч тысяч человек, 6 500 для ФЛП в начале полномасштабного вторжения, выплаты для ВПЛ. Весь процесс проходит в несколько кликов, удобно и без лишних походов в учреждения", — отметили в Минцирфы. .

В Минэкономики добавили, что производители и продавцы украинских товаров могут присоединиться к программе через портал "Дія", и многие уже подтвердили свое участие.

"Национальный кэшбек" поддерживают ПриватБанк и Visa

В пресс-службе банка отметили, что ПриватБанк является партнером программы "Национальный кэшбек".

В банке рассказали, что для того, чтобы воспользоваться кэшбеком, начиная с августа 2024 клиенты банка могут оформить в мобильном приложении Приват24 или веб версии Приват24 специальную виртуальную карточку "Сделано в Украине", на которую государство будет перечислять средства.

Все клиенты ПриватБанка получат уведомление, когда оформление карты будет доступно в Приват24.

В свою очередь, как сообщила компания Visa, операционным партнером программы кэшбека стала именно она.

На что будет предоставляться кэшбек и на какие товары можно его потратить

Кешбек будет предоставляться на любые потребительские товары украинского производства, за исключением подакцизных товаров. Также на вино без содержания спирта и медовые напитки, лекарства украинского производства.

Кешбек можно использовать для оплат и медицинских, коммунальных услуг, спортивных мероприятий, киносеансов, билетов на поезд, для оплаты мобильной связи и другие услуги, а также на донаты для Вооруженных Сил Украины или покупку военных облигаций. Это вдобавок поддержит микро и малый бизнес в условиях войны.

В каких магазинах будет работать кэшбек

Согласно сообщению, кэшбек будет начисляться только на покупки, которые будут осуществляться безналично и будут отражаться в фискальных чеках продавцов, поэтому участие в программе могут принимать только торговцы, обеспечивающие передачу информации о совершенных расчетных операциях, а также на общей системе налогообложения, что будет способствовать повышению прозрачности финансовых операций и поддерживать легальный бизнес.