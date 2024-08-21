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Сьогодні, 10:00

Національний кешбек запрацює з 2 вересня: яку компенсацію отримуватимуть українці

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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20 августа Кабинет министров Украины утвердил новую программу поддержки украинцев — "Национальный кэшбек ", которая стартует 2 сентября 2024 года. Согласно принятому решению, граждане смогут получать компенсацию 10% стоимости приобретенных украинских товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, передает Delo.ua.

Сумма кэшбэка будет начисляться на специальные счета. Максимальный размер кэшбека составит 3 тысячи гривен в месяц.

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что программа "Национальный кэшбек" направлена на поддержку украинских потребителей и стимулирование экономики.

"Кешбек как форма государственной поддержки граждан более эффективна для экономики, чем просто предоставление средств, ведь формирует дополнительный спрос на украинские товары. Это создает рабочие места в Украине и обеспечивает налоговые поступления. До 40% средств, потраченных на украинский товар, возвращается налогами в бюджет и идет на нужды ВСУ. Через государственную поддержку развиваем другую здоровую привычку — покупать локальные товары», – подчеркнула она.

Для участия в программе гражданам необходимо открыть специальный счет в своем банке и получить карту. Далее, в мобильном приложении "Дія" следует активировать услугу "Национальный кэшбэк".




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