20 августа Кабинет министров Украины утвердил новую программу поддержки украинцев — "Национальный кэшбек ", которая стартует 2 сентября 2024 года. Согласно принятому решению, граждане смогут получать компенсацию 10% стоимости приобретенных украинских товаров.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, передает Delo.ua.
Сумма кэшбэка будет начисляться на специальные счета. Максимальный размер кэшбека составит 3 тысячи гривен в месяц.
Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что программа "Национальный кэшбек" направлена на поддержку украинских потребителей и стимулирование экономики.
"Кешбек как форма государственной поддержки граждан более эффективна для экономики, чем просто предоставление средств, ведь формирует дополнительный спрос на украинские товары. Это создает рабочие места в Украине и обеспечивает налоговые поступления. До 40% средств, потраченных на украинский товар, возвращается налогами в бюджет и идет на нужды ВСУ. Через государственную поддержку развиваем другую здоровую привычку — покупать локальные товары», – подчеркнула она.