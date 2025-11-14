Правительство Юлии Свириденко планирует выдать каждому украинцу по 1000 грн в рамках программы "зимняя поддержка", уменьшив расходы на программы социальной защиты детей и поддержку малообеспеченных семей.

Об этом говорится в сопроводительных документах к постановлению Кабинета министров о выплате "зимней поддержки" в 2025 году, которые есть в распоряжении ЭП. Соответствующее постановление правительство планирует принять 13 ноября.

Документ раскрывает планы властей по количеству лиц, которые должны получить "зимнюю поддержку" – 11 миллионов граждан (соответственно, расходы на выплату 1000 грн составят 11 млрд грн). Ранее же в правительстве публично заявляли, что ожидают, что тысячу гривен возьмет 10 миллионов человек (соответственно, расходы должны были бы составить 10 млрд грн).

Как говорится в документах, выплата "зимней поддержки" всем украинцам будет происходить в рамках программы "Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства".

Однако средств, предусмотренных сейчас в этой программе, будет недостаточно для того, чтобы 1000 грн смогли получить все 11 миллионов украинцев. Поэтому для того, чтобы профинансировать эту единовременную выплату, правительство решило перераспределить расходы из других программ социальной поддержки.

Так, правительство предлагает уменьшить расходы по программе "Социальная защита детей и семьи" на 3,042 млрд грн, а также по программе "Поддержка малообеспеченных семей" на 1,483 млрд грн.

Соответственно, расходы на программу "Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства" (в рамках которой и будет выплачиваться "тысяча Зеленского") увеличат на 4,526 млрд грн.

Для того, чтобы иметь возможность осуществлять выплату "зимней поддержки" всем желающим в рамках программы поддержки лиц, попавших в сложные жизненные обстоятельства, правительство также предлагает изменить порядок использования средств по этой бюджетной программе.

Критика Минфина

В распоряжении ЭП есть также заключение Министерства финансов к постановлению о финансировании "тысячи Зеленского". В нем министр финансов Сергей Марченко указывает на ряд ошибок как в проекте постановления, так и в проекте порядка финансирования "зимней поддержки", которые предлагает исправить.

Кроме этого, в ведомстве указывают, что реализация "зимней поддержки" приведет к "потере целесообразности использования бюджетных средств".

"В то же время проектом Порядка (о "зимней поддержке", – ЭП) предусмотрено использовать бюджетные средства, которые имели целевое назначение – поддержка граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в том числе и внутренне перемещенных лиц, на выплату помощи "Зимняя поддержка 2025" всем гражданам, большинство из которых не будет иметь признаков сложных жизненных обстоятельств", – говорится в выводах Министерства финансов.

Несмотря на критику, Марченко согласовал постановление, хотя с замечаниями.

Когда и как получить "зимнюю поддержку"

Для получения "тысячи Зеленского" необходимо подать заявку на портале "Дія". Средства должны зачислить на специальную "Дія.Карту", на которую зачисляют другие виды государственных пособий (например, "еПоддержку").

Также средства можно будет получить в отделениях "Укрпочты". В частности, такая возможность предусмотрена для лиц, получающих пенсию и другие социальные выплаты через "Укрпочту".

Заявки на получение "зимней поддержки" через "Дію" можно будет подавать с 15 ноября по 24 декабря 2025 года. Использовать средства необходимо до 30 июня 2026 года. После этого неиспользованные остатки перечислят обратно в бюджет.

Куда можно потратить "тысячу Зеленского"

Согласно порядку реализации проекта "Зимняя поддержка 2025" предусмотрено два направления, на которые украинцы смогут использовать "тысячу Зеленского":

на благотворительную помощь, связанную с отпором российской агрессии, поддержкой Сил Обороны, восстановлением Украины, а также перевести благотворительным организациям;

на оплату товаров украинского производства и услуг.

Последний пункт значительно расширяет направления использования "зимней поддержки" по сравнению с теми, которые были предыдущей зимой. В частности, он предусматривает, что тысячу можно будет потратить на расчеты:

за коммунальные услуги, электрическую энергию, газ, отопление, воду;

в бакалейных магазинах, супермаркетах;

в аптеках, аптечных супермаркетах;

за книги и другую печатную продукцию;

за организацию благотворительной и социальной службы;

за почтовые услуги.

