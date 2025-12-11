Отечественная промышленность вынуждена конкурировать в неравных условиях

Украинские цены на электроэнергию на РСВ не уступают европейским и даже выше средних по Европе.

В частности, в ноябре, по данным «Оператора рынка», средневзвешенная цена купли-продажи э/э в Украине на РДН составила 6830,49 грн/МВт·ч (€140/ МВт·ч по среднему курсу евро к гривне за период). Она была почти на треть выше, чем в соседней Польше, и в 1,2 раза превышала уровень Венгрии. В прошлом году этот показатель составил €109,5/ МВт·ч, тогда как средний по Европе – €82,02/ МВт·ч.

В настоящее время европейские промышленники активно обсуждают фиксированную промышленную цену на электроэнергию в Германии в размере €50 / МВт·ч на протяжении 3 лет. Ее планируют ввести с 2026 года, переговоры с ЕК находятся на финальной стадии. Аргументы других европейских стран (Италия, Чехия) заключаются в том, что это исказит конкуренцию.

Украинская промышленность уже вынуждена работать в неравных условиях с европейскими конкурентами. На фоне российских обстрелов для промышленных потребителей и бизнеса страны вводятся графики ограничения мощности, с 8 ноября они стали круглосуточными.

Такая ситуация с энергоносителями в Украине объясняется ущербом, нанесенным ее энергосистеме вследствие атак РФ. В октябре-ноябре 2025 года она резко ухудшилась из-за масштабных систематических ударов россиян. В результате мощности системы передачи недостаточны для снабжения с запада на восток страны, из-за чего Украина в ноябре не использовала весь технический переток для импорта.

Отраслевые ассоциации также активно выступают против повышения тарифов «Укренерго» на услуги по передаче электроэнергии и диспетчерскому управлению на 2026 год. Регулятор предлагал повысить их с 686,23 до 785,39 грн/МВт·ч (+14%) и с 98,97 до 110,03 грн/МВт·ч (+11%) соответственно. Указанное повышение неприемлемо для промышленных предприятий, в условиях войны и энергетического кризиса дополнительная финансовая нагрузка создает серьезные риски сокращения производства. Об этом в частности говорится в совместном обращении «Укрметаллургпрома«, НАДПУ и УкрФА.

