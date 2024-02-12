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Сьогодні, 14:00

Біржові ціни на газ у Європі впали до мінімуму за півроку

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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 Несмотря на разгар зимы, биржевые цены на газ в Европе достигли минимального уровня с июля 2023 года. Фьючерсный контракт с поставкой на «месяц вперёд» на крупнейшем газовом хабе TTF в Нидерландах торгуется сегодня ниже 26 евро/МВт*ч. С начала года его цена сократилась на 20%. В октябре биржевые цены на газ в Европе выросли из-за войны в секторе Газа. Контракт «месяц вперёд» на TTF торговался дороже 50 евро/МВт*ч. Но с ноября начался обратный тренд.

По данным Федерального сетевого агентства ФРГ, потребление природного газа в Германии за последние месяцы сократилось. В октябре-декабре 2023 года оно упало на 16% по сравнению со средним уровнем 2018-2021 гг. Агентство объясняет это природными условиями: температура воздуха была выше, чем в среднем за последние годы.


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