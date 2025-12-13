Украинские военные получают предупреждение о том, что механизм возвращения из самовольного оставления части (СОЧ) существенно изменился. Генеральный штаб ВСУ, вероятно, изменил правила, и теперь возвратиться в ВСУ можно только в Десантно-штурмовые войска (ДШВ) или штурмовые полки.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на военных, передает ТСН.

В одной из бригад Сухопутных войск ВСУ редакции hromadske переслали сообщение, в котором подробно описаны новые условия.

«Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять вернувшийся после СОЧ личный состав в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ)», — говорится в сообщении.

Командиров просят довести эту информацию до всех военнослужащих, чтобы те поняли: схема перевода в избранную часть в результате СОЧ наверняка уже не работает.

В другой бригаде Сухопутных войск командирам запретили давать отношения и рекомендательные письма военным, ушедшим в СОЧ. Альтернативно предлагают набирать бойцов из-за батальонов резерва.

Командир батальона, уже столкнувшийся с новыми правилами, рассказал о конкретном случае. Ушедший в СОЧ военный получил отношение от этого командира и обратился в Военную службу правопорядка (ВСП). Когда боец пошел в ВСП, его направили в штурмовой полк. Когда он пошел в другой ТЦК (после обращения в ВСП именно ТЦК распределяет военных), там его направили снова в штурмовой полк, но уже другой.

«У нас рекрутинг закрылся. Они приходят — и сразу в штурмовые войска», — прокомментировал командир.

Сейчас hromadske направило официальный запрос в Генеральный штаб ВСУ, чтобы получить комментарий о том, как будет работать механизм перевода через СОЧ.