Офис генерального прокурора закрыл статистику уголовных преступлений, связанных с самовольным оставлением военными своих частей и дезертирством: в ОГП говорят, что такая информация относится к категории сведений с ограниченным доступом.

Источник: руководительница пресс-службы ОГП Марьяна Гайовская- Ковбасюк в комментарии hromadske

Детали: Как отметили в Офисе генпрокурора, ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях является вынужденным и законным шагом, поскольку ее могут использовать против Украины в информационно- психологических операциях.

В частности, данные о СОЧ и дезертирстве могут послужить для формирования ложных выводов о морально- психологическом состоянии украинских военнослужащих, говорят в ОГП.

Кроме того, россияне могут использовать информацию для оценки уровня дисциплины, боеспособности украинских подразделений и системы мобилизационной работы.

Поэтому, на период военного положения, информацию о таких правонарушениях решили скрыть из публичной статистики.

В Офисе генпрокурора говорят, что это соответствует всем условиям, согласно части 2 статьи 6 закона Украины "О доступе к публичной информации":

это сделано исключительно в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественной безопасности;

разглашение такой информации может нанести существенный вред национальным интересам;

вред от обнародования преобладает общественный интерес в получении такой информации.

Что предшествовало: Военный и общественный деятель Игорь Луценко заметил, что Офис генпрокурора в своем статистическом отчете за ноябрь не предоставил данные о количестве дел, начатых из-за СОЧ и дезертирства.

Он предположил, что это произошло после того, как в октябре зафиксировали "абсолютный рекорд" в регистрации производств по статьям 407 и 408 Уголовного кодекса Украины.

Так, в октябре было начато 18 909 уголовных производств из-за СОЧ и 2 276 из-за дезертирства. Впрочем, это не сильно отличается от данных за август.

Всего с января 2022 года по сентябрь 2025-го правоохранители открыли почти 300 уголовных дел о самовольном оставлении части и дезертирстве.

