Бывший водитель Кировоградского областного территориального центра комплектования Богдан Шевченко задекларировал в 2025 году золотые слитки на 220 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра деклараций.

Как указано в документе, сотрудник ТЦК получил 200 тыс. грн зарплаты и 75 тыс. грн пенсии. А при увольнении указал в декларации не только накопление в золотых слитках, но и 300 тыс. грн наличными.

Также весной он стал владельцем земельного участка стоимостью 146 тыс. грн.

Шевченко официально уволился из областного ТЦК в 2025 году.





