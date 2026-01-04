"Напомним: на территории Одесской области графики стабилизационных отключений не применяются. Однако, возможны сетевые ограничения в Одесском районе области, в частности в Одессе.

Это вынужденные аварийные отключения света в случае стремительного роста потребления электроэнергии, чтобы не допустить перегрузки поврежденного после вражеских атак оборудования", – добавили в ДТЭК.