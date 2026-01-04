 
ДТЕК показала масштаби руйнувань енергооб'єктів на Одещині

Компания ДТЭК показала разрушения энергообъектов, которые были атакованы российскими захватчиками в ночь на 31 декабря, канун нового года.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Два объекта в Одесской области, которые питают дома части жителей Приморского и Хаджибейского районов Одессы.

"Последствия атаки – колоссальные. В канун нового года благодаря пожарным удалось потушить пожар на подстанциях, а после допуска от военных начали работать энергетики", – говорится в сообщении.

Работы продолжались даже в новогоднюю ночь. За трое суток удалось частично восстановить поставки электроэнергии, но не для всех потребителей.

"Напомним: на территории Одесской области графики стабилизационных отключений не применяются. Однако, возможны сетевые ограничения в Одесском районе области, в частности в Одессе.

Это вынужденные аварийные отключения света в случае стремительного роста потребления электроэнергии, чтобы не допустить перегрузки поврежденного после вражеских атак оборудования", – добавили в ДТЭК.

Российские оккупационные войска в ночь на 1 января совершили очередную атаку беспилотниками на Одесскую область, попав в объекты энергетической инфраструктуры непосредственно перед наступлением Нового года.

 




