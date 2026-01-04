Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский 24-го декабря, в день памяти преподобного Кукши Одесского, возглавил Божественную литургию в соборном храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Балтский и Ананьевский Алексий, викарии Одесской епархии — архиепископ Южненский Диодор, игумен монастыря архиепископ Арцизский Виктор, архиепископ Болградский Сергий, епископ Тарутинский Алипий, епископ Овидиопольский Анастасий, ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко, а также многочисленное духовенство Одесской епархии и ее гости.

19-го декабря, в праздник святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе Овидиополя в сослужении епископа Овидиопольского Анастасия и духовенства епархии. «Правило веры, образец кротости», - говорит Церковь о святителе Николае, архиепископе Мир Ликийских, Чудотворце и посвящает его памяти несколько дней в году. 19-го декабря мы вспоминаем преставление святителя Николая.

25-го декабря, в день памяти святителя Спиридона Тримифунтского, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в Свято-Спиридоновском соборном храме в Одессе. Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Южненский Диодор, архиепископ Болградский Сергий, епископ Тарутинский Алипий, епископ Овидиопольский Анастасий, а также многочисленное духовенство епархии. Мы верим, что святитель Спиридон слышит наши молитвы и, как всегда, помогает своим верным чадам, которые верят в Господа нашего Иисуса Христа.

22-го декабря архиепископ Арцизский Виктор принял участие в открытии выставки «Величие апостольского служения», посвященной 50-летию архиерейской хиротонии Владыки Агафангела. Выставка развернута на территории Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря.

20-го декабря в рамках общеепархиального Марафона добра состоялось второе благотворительное мероприятие - для детей военнослужащих, внутренне перемещенных лиц и многодетных семей. В начале мероприятия к гостям с приветственным словом обратились председатель епархиального Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами Украины протоиерей Илия Манита и председатель Социального отдела протоиерей Павел Полещук.

В храме святой равноапостольной Марии Магдалины в минувшую неделю прошла познавательная встреча, посвященная дню святителя Николая. Протоиерей Андрей Гавриленко рассказал интересные факты о жизни святителя и его служении. Также все присутствующие имели возможность посетить представление кукольного театра, который действует при Свято-Магдалининском храме. Для детей приготовили интересные мастер-классы.

Дорогие братья и сестры!

Мы приближаемся к великому празднику — Рождеству Христову. Мир спешит, готовится, считает дни. А Церковь в это время задает нам главный вопрос: готово ли наше сердце принять Христа?

Рождество — это не только воспоминание о прошлом. Это событие, которое должно совершиться сегодня — в нашем сердце. Христос приходит в мир тихо и смиренно: не во дворце, а в яслях. И потому вопрос остается тем же: есть ли Ему место в нашей жизни?

Очень часто мы говорим, что у нас нет времени для Бога. Но дело не во времени, а в том, чем занято наше сердце. В Вифлееме для Христа не нашлось места — не повторяется ли это и с нами?

Рождество — это праздник смирения Бога, Который становится Младенцем ради нашего спасения. Он приходит не судить, а спасти, не требовать, а подарить надежду. И потому подготовка к Рождеству — это не только пост и внешние приготовления. Это время внутреннего труда: примириться с тем, с кем в ссоре; простить того, кто обидел; остановиться и честно спросить себя - ради чего я живу?

Церковь воспевает: «Христос рождается — прославляйте; Христос с небес — встречайте». Но как встретить Христа, если сердце занято раздражением, страхом, осуждением?

Давайте сделаем так, чтобы Христос родился не только в Вифлееме, но и в нашей душе. И тогда свет Вифлеемской звезды осветит нашу жизнь. Аминь.