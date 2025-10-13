5-го октября архипастырь Одесчины Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил Божественную литургию в соборном храме иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря в сослужении братии обители в священном сане.

Накануне воскресного дня митрополит Одесский и Измаильский Агафангел проконтролировал ход реставрационных работ на фасадной части соборного храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», находящегося в Свято-Успенском мужском монастыре.

5-го октября архиепископ Арцизский Виктор совершил чин отпевания новопреставленной семьи, которая трагически погибла 30-го сентября во время непогоды в Одессе. За богослужением архиепископ Виктор вместе с братией монастыря возносили искренние молитвы за упокой душ новопреставленных рабов Божиих: отроковицы Ангелины, Сергия, Сергия, Зинаиды и Екатерины.

8-го октября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, наместник Свято-Успенского Одесского мужского монастыря архиепископ Арцизский Виктор совершил Божественную литургию в монастырском храме в честь Успения Пресвятой Богородицы. За богослужением возносились прошения и молитва о мире в Украине, о воинах и всём народе Божием. Также были вознесены молитвы за упокой приснопоминаемых митрополита Сергия (Петрова) и монахини Сергии (Саввиной).

9-го октября, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в Успенском монастыре была совершена Божественная литургия в соборном храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Богослужение возглавил ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко.

5-го октября, в праздник работников образования, воспитанники Одесской духовной семинарии поздравили преподавателей духовной школы и поблагодарили их за самоотверженный, важный и созидательный профессиональный труд. Поздравление было творчески подготовлено семинаристами как видеообращение.

Пути наши во многом определяются Божественным промыслом, хотя нередко мы своей свободной волей вторгаемся в этот процесс и нарушаем Божий замысел, совершая грех и беззаконие, а вместе с этим приходит и несчастье.

Поэтому, когда мы желаем нового счастья, на языке Церкви это означает, что мы желаем добра! Это очень важно понять. Важно понять, что счастье просто так не обрушивается на нашу голову, что мы во многом либо приближаем к себе это счастье, притягиваем его своей жизнью, своими мыслями, своими делами, либо отталкиваем.

Вот почему нам нужна помощь Божия, – чтобы видеть, где правда, где ложь, где свет, где тьма, чтобы иметь силы совершать добро и таким образом становиться счастливее и распространять это добро вокруг себя, чтобы и другие становились счастливыми.