Різдвяна музика, що єднає серця – заключний концерт року в Одеській кірсі

28 грудня 2025 року під величними склепіннями Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України з великим успіхом відбувся концерт класичної музики «РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ» — подія, що стала справжнім духовним і мистецьким підсумком різдвяних свят в Одесі.

Цього вечора храм наповнився світлом музики, яка підносить, заспокоює й надихає. Унікальна акустика кірхи перетворила кожен звук на живу молитву, а кожен твір — на щиру розмову з вічністю.

Головною окрасою концерту стала Вероніка Струк, чия майстерна гра на органі вразила глибиною інтерпретацій і тонким відчуттям стилю. Від урочистого «Великого хору на Різдвяну тему» Сезара Франка до витонченої «Маленької Різдвяної сюїти» Вільбура Хельда — орган звучав то велично, то камерно, створюючи неповторну атмосферу.

Неперевершеним було й виконання Ірини Петрової (сопрано) — чисте, світле, сповнене щирих емоцій. Її Ave Maria Франца Шуберта, романси Ріхарда Штрауса «Завтра» і «Присвята», а також старовинна французька колядка стали справжніми кульмінаціями вечора, викликавши щирі оплески слухачів.

Особливу атмосферу створив струнний квартет «Гармонії світу» у складі:

Наталія Литвинова — перша скрипка, Леонід Піскун — друга скрипка, заслужена артистка України Ія Комарова — альт, Сергій Шольц — віолончель.

Виконання Дивертисменту В.-А. Моцарта, церковних сонат та ансамблевих номерів вирізнялося ансамблевою злагодженістю, тонкою стилістикою і високою культурою звучання. Особливо вражаючим стало Ave Maria Баха–Гуно в обробці для альта та органу у виконанні Ії Комарової — момент тиші й глибокого внутрішнього зосередження для всіх присутніх.

Ведуча концерту Ельвіра Паламарчук тонким, інтелігентним словом делікатно поєднувала музичні номери, відкриваючи слухачам історію та духовний сенс кожного твору. Її подача додала вечору цілісності й особливого тепла.

Завершенням концерту стали різдвяні колядки та церковні сонати Моцарта для органу і струнних — святкові, світлі, сповнені радості та надії.

«РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ» у кірсі Святого Павла став не просто мистецькою подією, а справжнім святом душі, яке ще раз нагадало: класична музика — це мова світла, миру й любові, така необхідна сьогодні кожному з нас.