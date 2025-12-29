«Присвята Різдву»: свято високого мистецтва під склепінням Одеської кірхи

26 грудня 2025 року під величними склепіннями Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбувся особливий різдвяний концерт — «Присвята Різдву», який подарував слухачам справжнє відчуття духовного піднесення та радості.

У цей святковий вечір на сцену вийшли студенти та випускники Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової — молоді, але вже зрілі у своєму мистецтві виконавці. Концерт став переконливим свідченням високого професійного рівня академічної школи та спадкоємності традицій української вокальної і інструментальної культури.

Особливу атмосферу з перших акордів створила Вероніка Струк, чия органна партія звучала велично й натхненно. Саме її виконання фанфари з «Музики на воді» Георга-Фрідріха Генделя стало урочистим відкриттям вечора, ніби закликом до святкового єднання музики й Різдва.

Програма концерту була надзвичайно багатою та різноманітною — від барокової піднесеності Генделя і Дуранте до класичної гармонії Моцарта, драматизму Верді, ліризму Пуччіні та витонченої імпресіоністичної поезії Дебюссі. Кожен номер звучав як самостійна музична перлина, а разом вони склали цілісну й глибоко продуману різдвяну композицію.

Справжнім прикрашенням вечора стали вокальні виступи: щирі, емоційно насичені, технічно бездоганні. Арії у виконанні Олени Демченко, Владислави Шатілової, Анастасії Кіщук, Дмитра Віннікова, Марії Кузнецової, Олександри Мищерікової, Андрія Коваленка, Ольги Баірової, Ірини Шаповалової, Тетяни Жильцової та Катерини Федотової викликали теплий і вдячний відгук у слухачів. Особливо зворушливо прозвучали різдвяні та духовні твори — дует «Ave verum» Моцарта, «Алілуя» з мотету Exultate, jubilate, українська колядка «Небо ясні зірки вкрили», що наповнила зал відчуттям родинного тепла та національної єдності.

Яскравим інструментальним акцентом концерту стала соната Ежена Ізаї для двох скрипок у виконанні Єлизавети Коваль та Кирила Бендерова — сміливе, віртуозне й емоційно насичене прочитання складного твору.

Фінальним акордом вечора став вокальний квартет на слова Тараса Шевченка «Чи ми ще зійдемося знову», який прозвучав як глибокий філософський і водночас світлий різдвяний підсумок концерту.

Окремих слів вдячності заслуговує ведуча концерту Наталія Каданцева, чиє проникливе, інтелігентне слово допомагало слухачам глибше відчути зміст кожного твору, створюючи гармонійний діалог між сценою та залом.

Концерт «Присвята Різдву» став не просто музичною подією, а справжнім духовним святом — вечором, у якому класична музика, молоді таланти й різдвяна атмосфера злилися в єдине натхненне ціле, залишивши у серцях слухачів світло, надію та вдячність.



