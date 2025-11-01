В Одеській кірсі успіхом пройшов перший концерт VI Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хорових колективів пам’яті К.К. Пігрова

КОНЦЕРТ-ПРЕЛЮДІЯ — урочистий початок свята хорового мистецтва

31 жовтня в Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України, під її високими склепіннями, відбувся КОНЦЕРТ-ПРЕЛЮДІЯ — перша подія VI Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хорових колективів пам’яті Костянтина Костянтиновича Пігрова, видатного диригента, педагога й засновника одеської хорової школи.

Традиційно відкриття фестивалю проходить «за законами великих жанрів » — у форматі концертної прелюдії, що задає тон усьому подальшому мистецькому марафону. Цього року фестиваль розпочався особливо натхненно — у виконанні студентського хору Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової під орудою Галини Шпак.

У програмі концерту прозвучала «Українська хорова музика a cappella» — від землі до неба, від народних глибин до духовних висот. Чисті людські голоси наповнили простір кірхи, ніби торкаючись вічності, пробуджуючи у слухачах почуття єдності, гордості й любові до рідної культури.

Кожен твір став окремою сторінкою історії українського хорового мистецтва — багатого на традиції, мелодійного й духовно глибокого. Виконавці продемонстрували високу вокальну майстерність, гнучке відчуття ансамблю, тонке розуміння стилю та глибоку емоційність.

Фестиваль пам’яті К.К. Пігрова — це не просто змагання, а вшанування великої школи хорового співу, яка сформувалася в Одесі та продовжує розвиватися в нових поколіннях.

Попереду — конкурсні виступи, зустрічі колективів із різних міст України, обмін досвідом і нові відкриття. Але вже перший концерт підтвердив: хорова традиція живе, розвивається і залишається могутнім духовним скарбом нашої культури.