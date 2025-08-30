В Одеській кірсі відбудеться органний концерт 🎶 ВІДЛУННЯ СТОЛІТЬ





31 серпня 2025 року, неділя, 18:00

Одеська кірха Святого Павла

Вечір органної музики у виконанні молодого талановитого органіста з Луцька та Львова – Марка Новаковича.

Ведуча концерту – Ельвіра Паламарчук.

У програмі звучатимуть твори майстрів різних епох – від барокових геніїв Йоганна Себастіана Баха, Дітріха Букстехуде та Йоганна Пахельбеля до витончених композицій Луї-Ніколя Клєрамбо, Франца Шмідта та сучасних українських авторів – Віктора Гончаренка і Михайла Шуха.

🔹 Програма концерту:

Й.С. Бах – Фантазія соль мажор BWV 572 Д. Букстехуде – Хоральна прелюдія «Nun bitten wir den Heiligen Geist» BuxWV 208 Й. Пахельбель – Чакона фа мінор Л.-Н. Клєрамбо – добірка з Сюїти І тону Й.С. Бах – Хоральна прелюдія «O Mensch, bewein dein Sünde groß» BWV 622 В. Гончаренко – Чакона М. Шух – Аве Марія Ф. Шмідт – Прелюдія ре мажор

✨ Це унікальна нагода поринути у глибини музичних традицій та почути, як відлуння століть оживає під склепіннями Одеської кірхи.