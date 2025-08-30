В Одеській кірсі відбудеться органний концерт 🎶 ВІДЛУННЯ СТОЛІТЬ

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
31 серпня 2025 року, неділя, 18:00
Одеська кірха Святого Павла
Вечір органної музики у виконанні молодого талановитого органіста з Луцька та Львова – Марка Новаковича.
Ведуча концерту – Ельвіра Паламарчук.
У програмі звучатимуть твори майстрів різних епох – від барокових геніїв Йоганна Себастіана Баха, Дітріха Букстехуде та Йоганна Пахельбеля до витончених композицій Луї-Ніколя Клєрамбо, Франца Шмідта та сучасних українських авторів – Віктора Гончаренка і Михайла Шуха.
🔹 Програма концерту:
- Й.С. Бах – Фантазія соль мажор BWV 572
- Д. Букстехуде – Хоральна прелюдія «Nun bitten wir den Heiligen Geist» BuxWV 208
- Й. Пахельбель – Чакона фа мінор
- Л.-Н. Клєрамбо – добірка з Сюїти І тону
- Й.С. Бах – Хоральна прелюдія «O Mensch, bewein dein Sünde groß» BWV 622
- В. Гончаренко – Чакона
- М. Шух – Аве Марія
- Ф. Шмідт – Прелюдія ре мажор
✨ Це унікальна нагода поринути у глибини музичних традицій та почути, як відлуння століть оживає під склепіннями Одеської кірхи.