 
Информация к новости
0
Сьогодні, 10:00

В Одеській кірсі відбудеться органний концерт 🎶 ВІДЛУННЯ СТОЛІТЬ

Категория: Новини / Культура та мистецтво

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями



 

31 серпня 2025 року, неділя, 18:00
 Одеська кірха Святого Павла

Вечір органної музики у виконанні молодого талановитого органіста з Луцька та Львова – Марка Новаковича.
 Ведуча концерту – Ельвіра Паламарчук.

У програмі звучатимуть твори майстрів різних епох – від барокових геніїв Йоганна Себастіана Баха, Дітріха Букстехуде та Йоганна Пахельбеля до витончених композицій Луї-Ніколя Клєрамбо, Франца Шмідта та сучасних українських авторів – Віктора Гончаренка і Михайла Шуха.

🔹 Програма концерту:

  1. Й.С. Бах – Фантазія соль мажор BWV 572
  2. Д. Букстехуде – Хоральна прелюдія «Nun bitten wir den Heiligen Geist» BuxWV 208
  3. Й. Пахельбель – Чакона фа мінор
  4. Л.-Н. Клєрамбо – добірка з Сюїти І тону
  5. Й.С. Бах – Хоральна прелюдія «O Mensch, bewein dein Sünde groß» BWV 622
  6. В. Гончаренко – Чакона
  7. М. Шух – Аве Марія
  8. Ф. Шмідт – Прелюдія ре мажор

✨ Це унікальна нагода поринути у глибини музичних традицій та почути, як відлуння століть оживає під склепіннями Одеської кірхи.




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 