В Одескій кірсі ОРГАННІ ТОККАТИ РІЗНИХ ЕПОХ

17 серпня 2025,неділя,18.00
ОРГАННІ ТОККАТИ РІЗНИХ ЕПОХ
ВЕРОНІКА СТРУК (орган)
ЕЛЬВІРА ПАЛАМАРЧУК (ведуча концерту)
1)Дідріх Букстехуде (1637-1707) Токката ре мінор
2)Джироламо Фрескобальді (1583-1643)Токката (Adagio) фа мінор
3)Й.-С.Бах (1685-1750)Токката та фуга Ре мінор
4)Вільгельм- Ернст Бах- внук(1759-1845)
Токката До Мажор
5)Ян - Альберт ван Ейкен (1823-1868) Токката та фуга на тему BACH
6)Макс Регер (1873-1916) Прелюдія "Ранкове світло Вічності" та Токката ре мінор
7)Шарль-Марі Відор (1844-1937) Adagio та Токката із П'ятої органної симфонії ор.42#1(1879)
8)Леон Боельман (1862-1897) Готична сюїта (1895):
Хорал/Менует/Молитва Нотр-Дамм/Токката
