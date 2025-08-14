 
Сьогодні, 16:00

В Одескій кірсі ОРГАННІ ТОККАТИ РІЗНИХ ЕПОХ

17 серпня 2025,неділя,18.00


ОРГАННІ ТОККАТИ РІЗНИХ ЕПОХ 


ВЕРОНІКА СТРУК (орган)


ЕЛЬВІРА ПАЛАМАРЧУК (ведуча концерту)


1)Дідріх Букстехуде (1637-1707) Токката ре мінор

2)Джироламо Фрескобальді (1583-1643)Токката (Adagio) фа мінор

3)Й.-С.Бах (1685-1750)Токката та фуга  Ре мінор

4)Вільгельм- Ернст Бах- внук(1759-1845)

Токката До Мажор 

5)Ян - Альберт ван Ейкен (1823-1868) Токката та фуга на тему BACH 

6)Макс Регер (1873-1916) Прелюдія "Ранкове світло Вічності" та Токката ре мінор

7)Шарль-Марі Відор (1844-1937) Adagio та Токката із П'ятої органної симфонії ор.42#1(1879)

8)Леон Боельман (1862-1897) Готична сюїта (1895):

Хорал/Менует/Молитва Нотр-Дамм/Токката


Дізнатися більше:

www.facebook.com/ organevenings

+380956453676





