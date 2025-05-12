Свято музики й духовності: В Одесі вшанували 340-річчя Йоганна Себастіана Баха грандіозним концертом

У величному залі Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України пролунав довгоочікуваний святковий концерт, що став справжнім тріумфом музики, присвяченим 340-річчю з дня народження генія людства — Йоганна Себастіана Баха. Цей вечір став не просто культурною подією, а справжнім духовним переживанням, яке об'єднало слухачів у захопленні перед безмежною глибиною і величчю творчості великого композитора.

Йоганн Себастьян Бах — це не просто ім’я в історії музики. Це — ціла епоха, фундамент світового музичного мистецтва, на якому і сьогодні будується професійне формування кожного музиканта. Без Баха неможливо уявити музичний всесвіт таким, яким він є. Саме він підніс церковну музику до недосяжної досі висоти, перетворивши її на справжню перлину духовної культури. Його музика — це молитва, що звучить у гармонії. Його фуги зробили орган не просто інструментом богослужіння, а потужною концертною платформою, здатною торкатися найпотаємніших струн людської душі. Слова «Soli Deo Gloria» — «тільки Богові слава», які Бах залишав на своїх рукописах, говорять про особливі відношення митця з Богом, що ми не можемо не відчувати і сьогодні.

Відкрила концерт Прелюдія та фуга Ре мажор BWV 532 у натхненному виконанні Вероніки Струк, яка протягом вечора зачаровувала слухачів віртуозним володінням органом. Далі прозвучала зворушлива арія "Bist Du bei mir" у виконанні лауреатки всеукраїнських та міжнародних конкурсів, солістки Одеського оперного театру Анни Богач (сопрано). Її голос, злитий із благородним звучанням органу, створив атмосферу духовної тиші й зосередженості.

Ніжна глибина арії з Кантати №68 прозвучала з уст контральто Марини Годулян — солістки Одеського національного академічного театру опери та балету. А коли на сцену вийшла Заслужена артистка України Олена Єргієва зі скрипкою, і пролунала арія та "Жарт", публіка не могла стримати захоплення. Усе це супроводжувала майстерна гра Вероніки Струк, яка стала невидимим диригентом у просторі між небом і землею.

Неймовірною родзинкою стали чотири хоральні прелюдії з «Маленької органної книжки» — духовні мініатюри, в яких звучала молитва століть. А арія "In deine Hände" з Кантати №106 у виконанні Марини Годулян додала емоційної глибини вечору.

Справжнім апофеозом став виконаний дуетом Анни Богач і Вероніки Струк фрагмент із «Страстей за Матвієм» — "Blute nur". Потім слухачів зачарував уривок із Кантати №93 у блискучому виконанні Богач, Годулян, Єргієвої та Марії Наконечної. Їхні голоси та інструменти злилися у гармонії, що ніби переносила всіх присутніх у духовну вічність.

Особливе враження справив «Маленький гармонійний лабіринт» — філософський твір, що прозвучав у сольному виконанні Вероніки Струк. А коли зал наповнився звучанням Концерту для двох скрипок ре мінор, в якому злилися майстерність Олени Єргієвої та Марії Наконечної, — весь зал дихав в унісон із музикою.

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Кульмінацією вечора стала легендарна Токката і фуга ре мінор BWV 565 — справжній гімн органному мистецтву, у виконанні Вероніки Струк. Це було завершення, гідне Баха: потужно, натхненно, вражаюче.

Протягом вечора ведуча концерту Крістіна Шумеєва розповідала публіці цікаві подробиці про життя і творчість великого композитора, поглиблюючи розуміння музичних творів і створюючи атмосферу справжнього свята.

Орган кірхи Святого Павла цього вечора став не просто інструментом — він став голосом самої вічності. Це місце, де музика поєднується з вірою, де кожен звук — як подих молитви, і кожна фраза — як щира вдячність Богові за дар музики.

Цей концерт довів: спадщина Баха жива. Вона звучить у серцях, надихає, об’єднує. І поки звучить його музика — жива душа світу!



