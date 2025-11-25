Министр армии США Дэн Дрисколл стал новым специальным представителем президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию, сообщают источники The Guardian. По их словам, группа американских генералов прилетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить “мирный план” с Кремлем. Дрисколл — друг и бывший одноклассник вице-президента США Джей Ди Вэнса. В Белом доме характеризуют его как одного из самых эффективных членов команды Трампа. 20 ноября делегация высокопоставленных военных чиновников США во главе с Дрисколлом провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. После тот заявил о готовности обсуждать “мирный план” Трампа.

Также делегация встретилась с представителями Европы, пишет Financial Times. Американцы заявили, что их план “почти не подлежит обсуждению”, и Украине придется заключить сделку, так как она находится в “очень плохом положении”. В свою очередь Дрисколл предупредил, что “Вашингтон проявит минимум гибкости”. Один из высокопоставленных европейских чиновников назвал тон встречи “тошнотворным”. По его словам, Дрисколл употреблял много ненормативной лексики, настаивая, что “нужно покончить с этим дерьмом”, и обсуждение быстро зашло в тупик. Генерал, следуя указанию Трампа, требует, чтобы Зеленский подписал соглашение до 27 октября, когда в США будут отмечать День благодарения.





Источник