НАБУ підготувало підозру Умерову, якого звинувачують у розкраданні коштів бюджету

Категория: Новини / Події

Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило подозрение секретарю Совета национальной безопасности и обороны и экс-министру обороны Рустему Умерову. Об этом в своём телеграм-канале сообщил народный депутат от партии “Евросолидарность” Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, Умерова обвиняют в разворовывании средств бюджета.

 

Также, как утверждает Гончаренко, на Умерова записана часть “общака” (надо понимать — президента Украины Владимира Зеленского и его окружения), который вывели в страны Персидского залива.


Источник




