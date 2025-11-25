Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило подозрение секретарю Совета национальной безопасности и обороны и экс-министру обороны Рустему Умерову. Об этом в своём телеграм-канале сообщил народный депутат от партии “Евросолидарность” Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, Умерова обвиняют в разворовывании средств бюджета.

Также, как утверждает Гончаренко, на Умерова записана часть “общака” (надо понимать — президента Украины Владимира Зеленского и его окружения), который вывели в страны Персидского залива.





Источник