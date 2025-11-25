План Дональда Трампа по окончанию войны в Украине “обнажает провал европейской стратегии умиротворения”, заявил экс-глава дипломатии ЕС. Жозеп Боррель написал в соцсети X, что уступки требованиям президента США по военным расходам, пошлинам, цифровому дерегулированию, многонациональному налогообложению и поставкам энергоносителей “не принесли никаких результатов”.

“С планом Трампа из 28 пунктов по прекращению войны в Украине США больше не могут считаться союзником Европы, с которой даже не консультируются по вопросам, затрагивающим ее собственную безопасность. Европа должна признать этот сдвиг в политике США и отреагировать соответствующим образом”, — заявил Боррель.

23 ноября в Женеве план прекращения войны в Украине обсудили (https://t.me/dwglavnoe/58448) представители Украины, США, ФРГ, Франции и Великобритании. По итогам переговоров премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что “никто не хочет отпугнуть американцев и президента Трампа” — чтобы США оставались на стороне Европы.

По словам Туска, страны Евросоюза готовы поддерживать процесс, дающий шанс на окончание войны или, по крайней мере, на прекращение огня. Однако, “к сожалению, решение преимущественно находится в руках Путина, Трампа и Зеленского, а не Европы или ЕC”, указал польский премьер.





