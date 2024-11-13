Дональд Трамп ещё до своего избрания президентом США выразил заинтересованность в двух пунктах так называемого плана победы, разработанного властями Украины, а сам план составлялся в том числе с учётом возможного прихода Трампа к власти. Об этом во вторник со ссылкой на источники пишет британская газета Financial Times.

Планом победы президент Украины Владимир Зеленский называет пакет предложений западным союзникам по усилению поддержки Украины, которое, по его мнению, должно привести к тому, что Россия начнёт искать мира на выгодных для Украины условиях. Этот план был представлен Трампу в ходе встречи Зеленского с тогдашним кандидатом в президенты от республиканцев в сентябре в Нью-Йорке.

В то время как наиболее часто в связи с планом упоминаются предложения о разрешении Украине бить по объектам в глубине территории России и приглашении Украины в НАТО, непосредственно с учётом возможной победы Трампа на выборах в план были включены несколько других пунктов. Речь не идёт о секрете - Зеленский упоминал о них ранее в своём выступлении в Верховной раде в октябре.

Как пишет Financial Times, советы относительно этих пунктов давали в том числе союзники Трампа, влиятельные республиканцы. Одна из этих идей предусматривает замену части американских военных, дислоцированных в Европе, украинскими военными после завершения войны.

Второй пункт, как пишет издание со ссылкой на неназванных лиц, участвовавших в разработке документа, был предложен союзником Трампа сенатором Линдси Грэмом. Он предлагает совместный контроль Украины и Запада над важнейшими природными ресурсами страны. Именно этими двумя пунктами, как утверждают источники, заинтересовался Трамп, ознакомившись с планом. В Киеве, как утверждается, рассчитывают на то, что этот интерес будет способствовать тому, что будущий президент США положительно воспримет и другие предложения "плана победы".