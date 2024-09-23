"План победы", который президент Украины Владимир Зеленский намерен представить в ходе визита в США на этой неделе президенту Соединённых Штатов Джо Байдену и другим мировым лидерам, в первую очередь предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. Об этом пишет британская газета The Sunday Times, отмечая, что гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США, в том числе в случае гипотетической победы на выборах республиканца Дональда Трампа.

Среди четырёх основных пунктов плана Зеленского, как пишет газета со ссылкой на источники, запрос о гарантиях безопасности, по сути аналогичных пятой статье договора о коллективной обороне НАТО, занимает ключевое место. Ещё один пункт плана, о котором не сообщалось ранее – поддержка продолжения операций ВСУ на территории России, в частности в Курской области. Кроме того, в плане говорится о гарантиях поставок Украине современного оружия и о международной финансовой помощи.

Ранее ряд изданий писали о том, что план предусматривает также формальное приглашение Украине вступить в НАТО и разрешение на удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием. Официально план пока не опубликован. Владимир Зеленский ранее говорил, что он состоит из четырёх пунктов и ещё одного, который будет актуален уже для послевоенного периода.

Источники The Sunday Times также пишут, что Байден в ходе визита Зеленского, по всей видимости, публично не объявит о снятии запрета на использование американских дальнобойных ракет для ударов по территории России. Решение об этом, однако, может быть принято негласно, как ранее писала британская газета The Guardian. Российские власти ранее угрожали Западу последствиями в случае принятия такого решения.

Неясно, каким образом могли бы быть оформлены гарантии безопасности Украины, аналогичные её участию в НАТО. Ряд стран Запада, включая и США, неоднократно подчёркивали, что, помогая Украине, намерены избегать прямого вооружённого конфликта с Россией.

Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк накануне. На предстоящей неделе он, как ожидается, выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 26 сентября в Белом доме должна состояться его встреча с Джо Байденом. Он намерен встретиться также с обоими кандидатами в президенты США – Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Запланированы и его встречи с руководством Конгресса, а также лидерами ряда стран и международных организаций.

В видеообращении, которое Зеленский записал на пути в США, он отметил, что этой осенью "решается, что будет дальше в этой войне".

В интервью американскому изданию The New Yorker перед визитом в США Зеленский отметил, что считает "ужасной" мысль, что президент США Джо Байден не поддержит предложенный Украиной план. По мнению Зеленского, это привело бы к очень долгой войне с большим количеством жертв. "Это означало бы, что Байден не хочет закончить войну способом, который лишает Россию победы", – отметил Зеленский, подчеркнув, что в этом случае Украина продолжила бы "жить по плану Б".

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