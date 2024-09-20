Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что график Плана победы, который на следующей неделе будет представлен во время поездки в Соединенные Штаты Америки, рассчитан на одобрение быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре.

Как передает УНАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Зеленский отметил, что намерен быть последовательным человеком и все детали плана победы будет обсуждать с президентом США Джо Байденом.

"Потому что, в большинстве своем, решения по плану зависят именно от него. Также и от других союзников. Но, там есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины очень надеется, что Байден поддержит этот план.

"Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров. План рассчитан на решения, которые должны произойти, начиная с октября до декабря месяца, и не затягивать эти процессы. Мы бы очень так хотели. Тогда мы считаем, что план сработает", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства уточнил, что речь идет о графике начала поддержки плана победы.