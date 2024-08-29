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27-08-2024, 18:00

Зеленський пообіцяв подати Байдену план перемоги України у війні

Категорія: Новини / Політика

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Президент Украины Владимир Зеленский в следующем месяце ознакомит президента США Джо Байдена с планом победы Украины в войне с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник. Он сказал, что план будет представлен также кандидатам на следующий президентский срок – Камале Харрис и Дональду Трампу. 

План включает в себя четыре направления, сказал Зеленский. В их числе Зеленский упомянул и наступление ВСУ в Курской области. "Возможно, это звучит для кого-то слишком амбициозно, но для нас это важный план", – сказал он. Он также заявил, что наступление в Курской области предотвратило оккупацию российскими войсками Сумской и Черниговской областей Украины.

Далее в плане упомянуты "закрепление роли Украины в стратегической структуре глобальной безопасности", "мощное принуждение России к окончанию войны дипломатическим путём" и стабилизация украинской экономики.

Зеленский подчеркнул, что успешность плана во многом зависит от США и конкретно от президента страны. От его решения, по словам Зеленского, зависит, получит ли Украина требуемые ресурсы и насколько свободно она сможет ими распоряжаться.

Он также заявил, что Украина не намерена отказываться от своих территорий в рамках каких бы то ни было переговоров.

"С Путиным не то что компромиссы, с Путиным в принципе диалог на сегодня… пустой, бессодержательный. Потому что он не хочет окончания войны дипломатически. Он вроде готов дипломатически, но при этом нужно отдать ему 30% нашей земли. Мне кажется, подыгрывать ему в этом нельзя", – сказал Владимир Зеленский.

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