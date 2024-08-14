Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под контролем вооружённых сил страны находятся в данный момент 74 населённых пункта Курской области России.

По его словам, приведённым в соцсети Х, "несмотря на сложные интенсивные бои", ВСУ продолжают продвижение в регионе, передает Радио "Свобода". Также Зеленский заявил, что военные увеличили "обменный фонд", имея в виду захват россиян для обмена на пленных украинцев. Он не уточнил сколько именно российских солдат были взяты в плен, но сказал, что их "сотни".

Ранее главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины, что размер контролируемой российской территории составляет тысячу квадратных километров: это немногим меньше территории, захваченной российскими войсками в этом году во время наступлений на Донецкую и Харьковскую области Украины. Эта оценка не имеет независимых подтверждений и критикуется многими военными экспертами и аналитиками.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом России признал, что ВСУ захватили в регионе 28 населённых пунктов.

Во вторник в Минобороны России и чеченском подразделении "Ахмат", находящимся на территории Курской области, заявили, что продвижения украинских войск остановлено и теперь идёт работа по выбиванию их из региона. Владимир Путин утверждает, что "элитные подразделения ВСУ" несут "катастрофические" потери.

В то же время во вторник в провоенных украинских телеграм-каналах были опубликованы несколько видео с продвижением войск вглубь территории России.

Также в украинских СМИ регулярно появляются ролики с десятками, как утверждается, сдавшихся в плен солдат регулярной российской армии. Многие из них называют на камеру имена и номера воинских частей, а также просят обменять их на находящихся в российском плену военнослужащих украинского полка "Азов". Ранее ряд участников военной операции в Курской области со стороны Украины заявляли, что будут требовать обмена взятых в плен россиян именно на "азовцев", поскольку те, как утверждают в Украине, подвергаются в России жестоким пыткам.

Минобороны России никак не комментирует появляющиеся ролики с пленными. Командир подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов признал, что ВСУ захватили несколько российских военнослужащих - выходцев из Чечни.

Напомним, что украинская армия вошла на территорию Курской области России 6 августа. С того дня в регионе продолжаются бои. ВСУ заявляют о контроле над десятками населённых пунктов, включая райцентр Суджа. Российские власти такую информацию либо отрицают, либо не комментируют. Тем не менее, в Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Из региона на данный момент эвакуированы свыше 100 тысяч человек. Эвакуация проходит также в приграничных с Украиной территориях Белгородской области.