Президент Украины Владимир Зеленский заявил каналу NBC News, что Киев планирует бессрочно удерживать российские территории, захваченные в результате неожиданной наступательной операции в начале августа. Таким образом, Киев пытается принудить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Нам не нужна их земля. Мы не хотим переносить туда наш украинский образ жизни", — сказал Зеленский.

Украина намерена и далее контролировать захваченные территории, поскольку, по словам президента, это часть "плана победы" и прекращения войны. Зеленский, сообщил, что намерен представить этот план союзникам и международным партнёрам Киева.

Почти месяц назад украинские войска вошли в Курскую область России в ходе секретной операции. Киев теперь утверждает, что украинская армия контролирует около 1000 квадратных километров российской территории и захватила сотни военнопленных.

По словам Зеленского, целью наступательной операция 6 августа было помешать россиянам создать буферную зону вдоль границы с Украиной. Ранее Путин пообещал захватить украинскую приграничную территорию, чтобы не допустить нападений ВСУ на российские приграничные земли.

На вопрос журналиста канала NBC News, не входит ли в планы Украины продолжение наступления и попытки захватить больше российских территорий, Зеленский ответил, что не может говорить на эту тему.



Зеленский также сообщил NBC News, что администрация Байдена не знала о планах проведения операции на курском направлении, поскольку это было тщательно охраняемым секретом.

Вашингтон неоднократно заявлял, что не был в курсе планов Киева относительно Курской области.

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