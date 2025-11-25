По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, любое соглашение по Украине должно ставить целью конец убийствам и войне, “не сея семена будущего конфликта”. На фоне обсуждения “плана Трампа” ЕК согласовала основные принципы, которые необходимо включить в возможное соглашение. Фон дер Ляйен выделила три таких пункта в своем заявлении.

“Во-первых, границы не могут быть изменены силой. Во-вторых, Украина как суверенное государство не может налагать на свои вооруженные силы ограничения, которые сделают страну уязвимой для будущих нападений и тем самым подорвут европейскую безопасность”, — заявила глава ЕК. Кроме того, “центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена. Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать свою судьбу. Она выбрала европейскую судьбу”.

В этот же день в Женеве начались переговорыо мирном плане для Украины, в которых прижимают участие украинская делегация во главе с Андреем Ермаком, а также представители Лондона, Берлина и Парижа. Для переговоров в Женеву также прибыли госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.





Источник