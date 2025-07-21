Германия, Франция и Великобритания укрепляют свое сотрудничество по вопросам обороны, готовясь к будущему без американской защиты. Как сообщает New York Times, главы трех стран уже работают над новым партнерством в сфере безопасности, которое должно сделать европейскую оборону более независимой от США.

📌 Последнее время недоверие к США все растет на фоне заявлений Трампа о возможном выходе из НАТО. Его вице-президент Джей Ди Вэнс также неоднократно критиковал Европу — в том числе на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Они [страны Европы] не действуют против США и не отрываются от них полностью, но им нужно принимать собственные решения и нести за них ответственность», — пояснил профессор Лоуренс Фридман из Лондона в интервью NYT.

📌 На прошлой неделе Фридрих Мерц и Кир Стармер подписали в Лондоне Кенсингтонский договор — соглашение по вопросам обороны, экономики и партнерства. Неделей ранее Стармер и Эмманюэль Макрон также договорились о более тесной координации ядерных арсеналов. А в мае трое лидеров совместно посетили Украину, чтобы продемонстрировать свою солидарность.

В Париже уже создается штаб «коалиции желающих» для поддержки Украины — независимо от позиции США. В ней будут обсуждаться и возможности для будущего перемирия. Кроме того, военный эксперт Томас К. Тайнер считает, что в новый союз обязательно должна войти и Польша — как страна на передовой и крупнейший покупатель вооружений в Европе:

«Надежная оборонительная линия в Европе должна включать Францию, Германию и Польшу. Второй линией должны стать Италия, Турция и скандинавские страны. У Польши нет полноценных ВВС — и здесь Германия с Францией могут помочь», — говорит эксперт.





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