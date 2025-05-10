Четверка лидеров стран-союзниц Украины прибыла в Киев. Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск приехали в столицу Украины на поезде, на перроне железнодорожного вокзала их встречала (https://t.me/uniannet/164196?single) большая украинская делегация, в том числе глава офисе президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

В Киеве лидеры «коалиции желающих» планируют провести встречу с президентом Владимиром Зеленским и призвать Москву к безусловному 30-дневному перемирию.

Сразу четыре европейских лидера впервые с момента начала полномасштабной агрессии одновременно посещают Киев, обращало внимание агентство AFP.







