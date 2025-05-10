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Сьогодні, 10:00

Стармер, Макрон, Мерц та Туск приїхали до Києва.

Категория: Новини / Події

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Четверка лидеров стран-союзниц Украины прибыла в Киев. Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск приехали в столицу Украины на поезде, на перроне железнодорожного вокзала их встречала (https://t.me/uniannet/164196?single) большая украинская делегация, в том числе глава офисе президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

В Киеве лидеры «коалиции желающих» планируют провести встречу с президентом Владимиром Зеленским и призвать Москву к безусловному 30-дневному перемирию. 

Сразу четыре европейских лидера впервые с момента начала полномасштабной агрессии одновременно посещают Киев, обращало внимание агентство AFP.






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