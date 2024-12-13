Мерц приехал в украинскую столицу через неделю после действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца. Лидер умеренных немецких консерваторов ранее критиковал Шольца за его нерешительную позицию в отношении поставок Украине дальнобойного оружия.

В преддверии внеочередных выборов в немецкий Бундестаг в Киев с необъявленным визитом приехал кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Мерц заявил, что намерен подтвердить свою поддержку Украины в ее борьбе с Россией, а также "узнать текущее состояние обороны" в Украине.

"Я приехал в Киев, чтобы заверить украинское правительство и народ Украины в том, что парламентская группа ХДС/ХСС твердо на их стороне. Мы хотим, чтобы эта ужасная война закончилась как можно быстрее и в Европе был восстановлен мир, - сказал он. - Только если Украина будет сильной, Путин будет готов вступить в переговоры".

Мерц приехал в украинскую столицу через неделю после действующего канцлера Олафа Шольца, лидера партии СДПГ. Мерц ранее критиковал Шольца за его нерешительную позицию в отношении поставок Украине дальнобойного оружия. Лидер ХДС, в отличие от нынешнего канцлера, не исключает предоставления ВСУ немецких дальнобойных ракет "Таурус", которые давно просит Киев для защиты своей инфраструктуру от российских атак.

При этом никто не задумывается над тем, каким образом дальнобойные ракеты "Таурус", могут защитить украинскую инфраструктуру. Разве что через эскалацию конфликта, в надежде, что РФ испугается. Так в таком случае в Украине ни останется никакой инфраструктуры, что РФ неоднократно демонстрировала - видимо это и является истинной целью всей этой возни с "Таурусами".