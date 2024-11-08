Как возвращение в Белый дом республиканца Дональда Трампа может повлиять на европейскую оборону и войну в Украине?

В Европе после президентских выборов в США задаются вопросом, что будет дальше с войной, полыхающей в Старом Свете? Победа республиканца Дональда Трампа бросила тень неопределенности на будущее Украины. Еще во время предвыборной кампании Трамп объявил, что в случае успеха, он прекратит войну в Украине в течение 24 часов. Эксперты сомневаются, что это обернется в пользу Киева.

Василис Нтусас, Германский фонд Маршалла в США: "Трамп продемонстрировал свою готовность и способность обеспечить сверхбыстрое мирное соглашение, что вполне может означать, что Киев будет вынужден согласиться или уступить российским требованиям, чего он определенно не хочет, чтобы положить конец войне".

В коридорах Европейского парламента не все смотрят на сложившуюся ситуацию одинаково. Антонио Танжер Корреа - представитель ультраправой группы "Патриоты за Европу" в законодательном органе ЕС . Депутат надеется, что конец войны в Украине близок. Вместе с тем, он подчеркивает необходимость укрепления обороноспособности Европы.

Антонио Танжер Корреа, депутат Европарламента: "Я надеюсь, что он (Трамп) остановит войну в Украине и, что всем понравится это решение. Это во-первых. Мы в это не вовлечены. Как вы знаете, мы поддерживаем Украину, но мы не принимаем в этом непосредственного участия. Это одно. Другое дело, что Европа должна инвестировать в оборону, в оборонную промышленность. Вам не нужно вести войну, чтобы иметь хорошую оборону, но хорошая оборона предотвращает войну".

С Трампом в повестку дня возвращается принцип "Америка прежде всего", политика протекционизма и изоляционизма. Социал-демократ и бывший премьер-министр Бельгии Элио Ди Рупо призывает старый континент разработать собственную промышленную политику в таких областях, как энергетика, безопасность и оборона.

Элио Ди Рупо, депутат Европарламента: "Нам не хватало решимости быть в авангарде в области новых технологий, обороны, в том, что касается безопасности наших сограждан. Сегодня мы полностью зависим от Соединенных Штатов в рамках НАТО в плане обеспечения безопасности. У нас должны быть свои возможности. Мы друзья Соединенных Штатов, но я не хочу быть пуделем США".

Для одних победа Трампа в США стала горькой пилюлей. В то время как другие в Брюсееле надеются, что приход к власти республиканца подтолкнет Европу к тому, чтобы она, наконец, добилась стратегической независимости в вопросах обороны и безопасности.