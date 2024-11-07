У Дональда Трампа нет единого мирного плана по Украине, о котором он говорил во время предвыборной кампании, но один из рассматриваемых вариантов — это заморозка конфликта с фиксированием границ по фактической линии фронта и создание демилитаризованной зоны длиной почти 1300 километров, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в команде Трампа.

Также Украина должна будет отложить вступление в НАТО на 20 лет, взамен она продолжит получать оружие на случай продолжения российской агрессии. Кто именно будет контролировать безопасность в демилитаризованной зоне, неясно. Собеседник WSJ подчеркивает, что США готовы продолжать подготовку специалистов, но «не будет посылать своих мужчин и женщин для поддержания мира в Украине, и платить за это тоже не будет». Вместо этого предлагается отправить туда европейский контингент: «поляков, немцев, британцев и французов».

О возможности создания демилитаризованной зоны говорил в сентябрьском интервью избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, напоминает WSJ.

Окончательное решение не принято, подчеркивают источники газеты, и выбор сделает сам Трамп.

Прежде, сообщает издание, план команды Трампа был другим: прекратить помощь Украине до тех пор, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Москвой. Возможно, это имел в виду Трамп, когда обещал в случае победы на президентских выборах прекратить войну за сутки еще до инаугурации в январе 2025 года.

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