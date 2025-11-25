Военное противостояние с РФ – не препятствие для ожесточенной внутриполитической борьбы. Нынешней осенью она разгорелась в Украине с особенной силой. Громкие разоблачения. Резонансные отставки. Взаимные обвинения. И, разумеется, горы компромата – причем этот компромат не всегда был таким же свежим, как "пленки Миндича".

К примеру, месяц назад агентство УНИАН порадовало читателей сенсационной новостью: "У Порошенка глузували із тризуба та воїнів УПА. Експерт показав старі інтерв'ю Юрія Луценка". В рамках кампании против оппозиции была опубликована подборка высказываний молодого Юрия Витальевича. Высказываний, которые в 2025 году действительно не красят украинского политика.

Для страны, отметившей двенадцатую годовщину Революции достоинства, это неплохой повод задуматься о дореволюционном и довоенном прошлом. И о той роли, которую оно играет в нашей сегодняшней жизни.

Сто лет назад в СССР пользовался популярностью вопрос "Что вы делали до 1917 года?", фигурировавший в анкетах в той или иной форме. Для миллионов тогдашних советских граждан он был весьма неудобен: из-за резкого контраста между прошлым и настоящим.

Большевистская партия, диктовавшая правила игры в 1920-х, вплоть до 1917 года оставалась малочисленной и маловлиятельной. Лишь благодаря масштабным военно-революционным потрясениям большевики с их радикальной программой смогли выйти из маргинеса и победить.

Таким образом, разрыв между старой и новой нормой оказался слишком разительным. Обычные и привычные слова и действия, широко распространенные до 1917-го, в 20-ые годы стали компроматом. По возможности их старались забыть и скрыть. А если это было нереально, приходилось униженно оправдываться.

Конечно, у Советского Союза 1920-х мало общего с Украиной 2020-х. И все же некоторое сходство присутствует. Наше представление о норме тоже значительно изменилось в ходе масштабных исторических потрясений, в ходе революции и войны.

Идеологическая повестка, утвердившаяся в Украине благодаря российской агрессии, до 2014 года фактически считалась маргинальной. И даже позднее, вплоть до 2022 года, эта повестка казалась чересчур радикальной и не доминировала в нашем обществе.

Соответственно, слова и действия, которые в прошлом не выходили за рамки нормы, сегодня воспринимаются совсем иначе.

Образно выражаясь, у нас мало "настоящих большевиков" – людей, которые в дореволюционные и довоенные времена придерживались взглядов, актуальных сейчас. Людей, которые и десять, и двадцать, и тридцать лет назад продвигали нынешнюю идеологическую повестку. Людей, чье прошлое выглядит безупречно с сегодняшней точки зрения.

А для всех остальных – в том числе для большинства публичных украинцев – прошлое превращается в неисчерпаемый источник компромата. Причем, в отличие от 1920-х, этот компромат не нужно скрупулезно выискивать в архивах и подшивках старых газет: он без труда гуглится в сети.

Удобной мишенью может стать практически каждый.

Действующий президент Владимир Зеленский?

В течение многих лет был тесно связан с российским шоу-бизнесом. Возглавляя "Квартал 95", одобрял шутки про "сеньора Голодомора" и "эбонитовые палочки". В 2016 году в Юрмале сравнивал Украину с порноактрисой.

Уже будучи главой государства, озвучил в своем новогоднем обращении памятные месседжи: "неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована" и "немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий".

Экс-президент и лидер украинской оппозиции Петр Порошенко?

После Оранжевой революции публично заявлял: "Глубоко убежден, что Украина и Россия являются стратегическими партнерами и обречены дружить. Не просто сотрудничать, а дружить".

При Януковиче хвалил печально известные Харьковские соглашения и называл их взаимовыгодными. Много лет оставался активным прихожанином Московского патриархата. Уже став президентом, одобрительно высказывался о русском языке в Украине.

Гуру патриотической журналистики Виталий Портников?

Во время российского вторжения в Грузию выступал против публичной поддержки Сакартвело. Утверждал, что "мы можем сколь угодно долго тешить себя лозунгами, а только никогда не будем воевать с Россией" и призывал "строить мирную Украину, умеющую жить во взаимопонимании с соседями".

А в 2014 году, уже после аннексии Крыма и начала гибридной войны на Донбассе, предлагал Украине стать "настоящим "русским миром" без Путина и Кремля" и полемизировал со сторонниками "этнического национализма и монокультурности".

В наших условиях прошлое становится поистине универсальным инструментом внутренней борьбы. Инструментом на все случаи жизни.

Вам не нравится депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, зарабатывающий политический капитал на критике ТЦК? К вашим услугам – старое интервью молодого регионала Гончаренко, где он прочил русскому языку в Украине статус второго государственного.

Вас раздражают тексты военнослужащего Павла Казарина о "партии уклонистов" и о необходимости усиления мобилизации? Вы наверняка припомните Павлу работу в Москве в 2012–2014 годах и получение российского гражданства после аннексии Крыма.

Вам чем-то не угодил президентский спичрайтер и советник по коммуникациям Дмитрий Литвин? На оппозиционном сайте "Цензор.нет" для вас уже приготовлены предосудительные цитаты Дмитрия семилетней и четырнадцатилетней давности.

Но если вам мешает сам сайт "Цензор.нет", вы легко найдете интервью с главредом Юрием Бутусовым за 2013 год. Выяснится, что в тот момент у популярного ресурса вообще не было украинской версии, и Юрий не видел в ней острой необходимости: "Наші читачі російськомовні, більшість блогерів, дописувачів у Facebook і на форумах – російськомовні". По сегодняшним меркам это тоже несомненная крамола…

Перед нами игра, в которую можно играть вдвоем, втроем, вчетвером или впятером: люди с дореволюционными и довоенными скелетами в шкафах найдутся в любом политическом лагере. Но у этой игры никогда не было правил, единых для всех.

Восприятие компромата, найденного в прошлом, зависит от того, к какой из конкурирующих групп фигурант примыкает сейчас. Одни стандарты – для "своих", совершенно другие – для "чужих".

Компромат на "своих" не считается настоящим компроматом.

В прошлом "свой" мог делать что угодно: сочинять "темники" для Медведчука, сотрудничать с Партией регионов, быть доверенным лицом Януковича на президентских выборах, много лет работать в РФ или писать остросюжетные романы для российского рынка. Нынешние соратники и поклонники простят ему абсолютно все – и могут даже похвалить за идейную эволюцию и переосмысление прежних ошибок.

Но компромат на кого-то из "чужих" – это несмываемое позорное клеймо.

Даже если "чужой" ни разу в жизни не бывал в Москве, нескольких фраз, произнесенных 15–20 лет назад, будет достаточно, чтобы объявить его давним пособником врага. Доказать, что именно он вольно или невольно подыгрывал Кремлю, распространял имперские нарративы и тем самым удобрял почву для будущего российского вторжения. А значит, именно он в ответе за бомбы, ракеты и шахеды, которые падают на Украину сегодня.

На фоне жестокой войны и политического кризиса украинцы вряд ли откажутся от двойных стандартов, оценивая собственное и чужое прошлое. Скорее наоборот. Чем сильнее радикализируется наше общество, тем выше нетерпимость к "чужим" – и тем больше стимулов укрыться среди "своих". Примкнуть к людям, которые будут снисходительны к вашему прошлому. И не станут вспоминать, что вы делали до 2014 или до 2022 года.



