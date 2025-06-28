А что, если бы власть проверяли на достоинство?

Представьте, как изменилась бы наша жизнь, если бы любую власть — в обществе, семье, бизнесе — сначала проверяли на предмет достоинства целей, которые за ней стоят.

Правда в том, что без достоинства невозможно сбалансировать свой мир. Но чтобы дать ему волю влиять на свою жизнь, сначала нужно вернуть его из… ломбарда. У многих оно там — заложено.

Мы часто продаём достоинство: за безопасность, статус, отношения, власть, секс, материальные блага. Причём делаем это, как правило, неосознанно.

Достоинство нельзя навязать, подарить или установить законом.

Оно всегда возвращается через личный выбор, через внутреннюю сепарацию — даже если повод для этого дает внешняя революция.

Что значит иметь достоинство?

Хороший вопрос.

Достоинство — дорогая вещь. Баснословно дорогая. Потому что мы привыкли прогибаться. А с достоинством — уже не получится.

И вот важный момент:

Достоинство нельзя вернуть без сепарации. Просто прийти и сказать: «Хочу достоинство!» — не сработает.

Надо чётко понимать: достоинство — это не игрушка. Это для взрослых.





Что делать, чтобы вернуть достоинство?

Найдите, где оно «живет». Вспомните, когда и за что вы его отдали.

Сыграйте в «Царя горы». Итак, вот алгоритм, что нужно делать. Сначала вы находите, где оно живет, и вспоминаете, за что вы его продали. Дальше можно сыграть в игру «Царь горы»: выставляем заместителей на роли фигур достоинства и тех благ, на которые вы его обменяли. Каждую фигуру по очереди назначаем главной и смотрим, как она хочет распорядиться властью и расставить все остальные фигуры, исходя из своей роли. Очень показательная практика.

Будьте готовы платить. Обрести достоинство раз и навсегда — это работа. Тяжёлая, глубокая, внутренняя.

Особенно, если вы живёте в социуме, а тем более — строите бизнес.

Но вот что важно:

Удовольствие от жизни в достоинстве — совершенно иное.

Меняются приоритеты, круг общения, реакции, взаимодействия.

Меняется вы сами.

Потому что достоинство — штука всеобъемлющая. В нём уже есть всё:

– отношения с собой

– отношения с другими

– Создатель

– свобода

– любовь

А какие у вас отношения с достоинством?





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