А что, если бы власть проверяли на достоинство?
Представьте, как изменилась бы наша жизнь, если бы любую власть — в обществе, семье, бизнесе — сначала проверяли на предмет достоинства целей, которые за ней стоят.
Правда в том, что без достоинства невозможно сбалансировать свой мир. Но чтобы дать ему волю влиять на свою жизнь, сначала нужно вернуть его из… ломбарда. У многих оно там — заложено.
Мы часто продаём достоинство: за безопасность, статус, отношения, власть, секс, материальные блага. Причём делаем это, как правило, неосознанно.
Достоинство нельзя навязать, подарить или установить законом.
Оно всегда возвращается через личный выбор, через внутреннюю сепарацию — даже если повод для этого дает внешняя революция.
Что значит иметь достоинство?
Хороший вопрос.
Достоинство — дорогая вещь. Баснословно дорогая. Потому что мы привыкли прогибаться. А с достоинством — уже не получится.
И вот важный момент:
Достоинство нельзя вернуть без сепарации. Просто прийти и сказать: «Хочу достоинство!» — не сработает.
Надо чётко понимать: достоинство — это не игрушка. Это для взрослых.
Что делать, чтобы вернуть достоинство?
Найдите, где оно «живет». Вспомните, когда и за что вы его отдали.
Сыграйте в «Царя горы». Итак, вот алгоритм, что нужно делать. Сначала вы находите, где оно живет, и вспоминаете, за что вы его продали. Дальше можно сыграть в игру «Царь горы»: выставляем заместителей на роли фигур достоинства и тех благ, на которые вы его обменяли. Каждую фигуру по очереди назначаем главной и смотрим, как она хочет распорядиться властью и расставить все остальные фигуры, исходя из своей роли. Очень показательная практика.
Будьте готовы платить. Обрести достоинство раз и навсегда — это работа. Тяжёлая, глубокая, внутренняя.
Особенно, если вы живёте в социуме, а тем более — строите бизнес.
Но вот что важно:
Удовольствие от жизни в достоинстве — совершенно иное.
Меняются приоритеты, круг общения, реакции, взаимодействия.
Меняется вы сами.
Потому что достоинство — штука всеобъемлющая. В нём уже есть всё:
– отношения с собой
– отношения с другими
– Создатель
– свобода
– любовь
А какие у вас отношения с достоинством?