Олександр Мороз про перевертня Луценка, злодійку Юлю, неприпустимого Петра

Велике та надзвичайно цікаве інтерв’ю Олександра Мороза. Де кумедний Дроздов, якого вщент засмучали головні таргани стосовно комуністичної загрози, дещо прозріває, коли чує, як насправді поводилися українські політики всі роки незалежності. Олександр Мороз проводить порівняльний аналіз, окреслює шляхи виходу із штучно зроблених тупиків, розкриває секрети реальної української політики. Інтерв’ю записано перед війною, але від цього воно не втратило актуальності.