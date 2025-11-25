



На избирательные участки пришло всего 36 % избирателей. Согласно неофициальным результатам, Синиша Каран набрал почти 51 % голосов, в то время как оппозиционный кандидат Бранко Блануша (SDS) получил около 48 %.

Внеочередные президентские выборы были назначены в регионе Боснии и Герцеговины, где большинство населения составляют сербы, после того как суд лишил бывшего президента Милорада Додика мандата и запретил ему заниматься политикой в течение 6 лет. Победитель выборов, Синиша Каран, является близким соратником Додика.

На пост президента претендовали 6 кандидатов. Новый президент будет исполнять свои обязанности менее года, - столько же, сколько Додик оставался бы у власти. Всеобщие выборы пройдут в октябре 2026 года.

В августе 2023 года Федеральная прокуратура Боснии выдвинула против Додика обвинения по статье Уголовного кодекса, предусматривающей тюремное заключение и лишение права занимать должность на срок до 10 лет для любого, кто не выполняет, не исполняет или препятствует выполнению решений Высокого представителя международного сообщества.

Ранее Додика обвиняли в том, что он игнорирует решения Высокого представителя Кристиана Шмидта, подписав закон, отвергающий институт и полномочия Высокого представителя.

По мнению политика, мандат Шмидта противоречит Дейтонскому соглашению, подписанному в 1995 году с целью прекращения войны в стране. Соглашение положило конец кровавому конфликту между тремя основными этническими группами страны - боснийцами, сербами и хорватами - который начался в 1992 году при распаде бывшей Югославии.

Высокий представитель является главным арбитром в резонансных спорах и ключевой фигурой, следящей за выполнением мирного соглашения. Части этого документы также включены в конституцию страны, в том числе её разделение на два основных административных образования - Республику Сербскую, где большинство составляют сербы, и Боснию и Герцеговину, которая частично контролируется правительством на государственном уровне.

