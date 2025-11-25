 
Информация к новости
0
Учора, 18:00

Концерт обіцяє стати музичною подією грудня!

Категория: Новини / Культура та мистецтво

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ
 ім. А. В. НЕЖДАНОВОЇ

КОНЦЕРТ духового оркестру
 «СЕРЦЕ В МАНДРАХ»

5 грудня 2025 року • Велика зала ОНМА ім. А. В. Нежданової
 Початок о 14:00

Одеса запрошує на справжню музичну подорож! У великій залі Музичної академії прозвучить яскрава концертна програма духового оркестру «Серце в мандрах» під керівництвом заслуженого артиста України, професора Володимира Лясоти. Захід відбудеться за участі провідних викладачів, студентів та запрошених солістів — лауреатів міжнародних конкурсів.

Це буде різнобарвна симфонія культур і епох — від італійської оперної класики й французького романтизму до баварських танцювальних мотивів, джазових інтонацій Гершвіна та сучасних концертних фантазій.

У програмі концерту прозвучать:

  • Джоаккіно Россіні — Увертюра до опери «Вільгельм Телль» (фрагмент)
     Диригент: Олексій Кузьменко
  • Жорж Бізе — Речитатив та Хабанера з опери «Кармен»
     Виконує лауреат міжнародних конкурсів Наталія Каданцева
     Диригент: Руслан Васильченко
  • Ван Хешен — Концертна п’єса «Велика стіна верхи на коні»
     Соло на ефоніумі
     Диригент: Богдана Баранська
  • Георг ЛоманнБаварська полька
     Соло на тромбоні: Максим Лопатюк
     Диригент: Віктор Цвик
  • Ней Розауро — Концерт для марімби з духовим оркестром, частина I
     Соліст: Ілля Косинський
     Диригент: Микола Катинський
  • Луїджі Гізало — Концертна фантазія «Пригоди в Токіо»
     Диригент: Микола Катинський
  • Ежен БоззаАрія
     Соло на саксофоні: Євгеній Шамота
     Диригент: Богдана Третяк
  • Левко КолодубГумористична кадриль
     Соло на тубі: Віталій Долик
     Диригент: Владислав Семеліт
  • Якоб де Хаан — Концертна фантазія «Орегон»
     Диригент: Владислав Семеліт
  • Джордж ГершвінРапсодія в голубих тонах для фортепіано з духовим оркестром
     Соліст: Микола Колодочка
     Диригент: Євгеній Сухенко

Концерт обіцяє стати музичною подією грудня — живою, темпераментною, сповненою яскравих темпераментів та блискучих соло.

Запрошуємо всіх шанувальників класичної музики! Вхід вільний.




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 