Концерт обіцяє стати музичною подією грудня!

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ

ім. А. В. НЕЖДАНОВОЇ

КОНЦЕРТ духового оркестру

«СЕРЦЕ В МАНДРАХ»

5 грудня 2025 року • Велика зала ОНМА ім. А. В. Нежданової

Початок о 14:00

Одеса запрошує на справжню музичну подорож! У великій залі Музичної академії прозвучить яскрава концертна програма духового оркестру «Серце в мандрах» під керівництвом заслуженого артиста України, професора Володимира Лясоти. Захід відбудеться за участі провідних викладачів, студентів та запрошених солістів — лауреатів міжнародних конкурсів.

Це буде різнобарвна симфонія культур і епох — від італійської оперної класики й французького романтизму до баварських танцювальних мотивів, джазових інтонацій Гершвіна та сучасних концертних фантазій.

У програмі концерту прозвучать:

Джоаккіно Россіні — Увертюра до опери «Вільгельм Телль» (фрагмент)

Диригент: Олексій Кузьменко

— Увертюра до опери (фрагмент) Диригент: Жорж Бізе — Речитатив та Хабанера з опери «Кармен»

Виконує лауреат міжнародних конкурсів Наталія Каданцева

Диригент: Руслан Васильченко

— Речитатив та Хабанера з опери Виконує лауреат міжнародних конкурсів Диригент: Ван Хешен — Концертна п’єса «Велика стіна верхи на коні»

Соло на ефоніумі

Диригент: Богдана Баранська

— Концертна п’єса Соло на ефоніумі Диригент: Георг Ломанн — Баварська полька

Соло на тромбоні: Максим Лопатюк

Диригент: Віктор Цвик

— Соло на тромбоні: Диригент: Ней Розауро — Концерт для марімби з духовим оркестром, частина I

Соліст: Ілля Косинський

Диригент: Микола Катинський

— Концерт для марімби з духовим оркестром, частина I Соліст: Диригент: Луїджі Гізало — Концертна фантазія «Пригоди в Токіо»

Диригент: Микола Катинський

— Концертна фантазія Диригент: Ежен Бозза — Арія

Соло на саксофоні: Євгеній Шамота

Диригент: Богдана Третяк

— Соло на саксофоні: Диригент: Левко Колодуб — Гумористична кадриль

Соло на тубі: Віталій Долик

Диригент: Владислав Семеліт

— Соло на тубі: Диригент: Якоб де Хаан — Концертна фантазія «Орегон»

Диригент: Владислав Семеліт

— Концертна фантазія Диригент: Джордж Гершвін — Рапсодія в голубих тонах для фортепіано з духовим оркестром

Соліст: Микола Колодочка

Диригент: Євгеній Сухенко

Концерт обіцяє стати музичною подією грудня — живою, темпераментною, сповненою яскравих темпераментів та блискучих соло.

Запрошуємо всіх шанувальників класичної музики! Вхід вільний.