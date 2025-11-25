ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ
ім. А. В. НЕЖДАНОВОЇ
КОНЦЕРТ духового оркестру
«СЕРЦЕ В МАНДРАХ»
5 грудня 2025 року • Велика зала ОНМА ім. А. В. Нежданової
Початок о 14:00
Одеса запрошує на справжню музичну подорож! У великій залі Музичної академії прозвучить яскрава концертна програма духового оркестру «Серце в мандрах» під керівництвом заслуженого артиста України, професора Володимира Лясоти. Захід відбудеться за участі провідних викладачів, студентів та запрошених солістів — лауреатів міжнародних конкурсів.
Це буде різнобарвна симфонія культур і епох — від італійської оперної класики й французького романтизму до баварських танцювальних мотивів, джазових інтонацій Гершвіна та сучасних концертних фантазій.
У програмі концерту прозвучать:
- Джоаккіно Россіні — Увертюра до опери «Вільгельм Телль» (фрагмент)
Диригент: Олексій Кузьменко
- Жорж Бізе — Речитатив та Хабанера з опери «Кармен»
Виконує лауреат міжнародних конкурсів Наталія Каданцева
Диригент: Руслан Васильченко
- Ван Хешен — Концертна п’єса «Велика стіна верхи на коні»
Соло на ефоніумі
Диригент: Богдана Баранська
- Георг Ломанн — Баварська полька
Соло на тромбоні: Максим Лопатюк
Диригент: Віктор Цвик
- Ней Розауро — Концерт для марімби з духовим оркестром, частина I
Соліст: Ілля Косинський
Диригент: Микола Катинський
- Луїджі Гізало — Концертна фантазія «Пригоди в Токіо»
Диригент: Микола Катинський
- Ежен Бозза — Арія
Соло на саксофоні: Євгеній Шамота
Диригент: Богдана Третяк
- Левко Колодуб — Гумористична кадриль
Соло на тубі: Віталій Долик
Диригент: Владислав Семеліт
- Якоб де Хаан — Концертна фантазія «Орегон»
Диригент: Владислав Семеліт
- Джордж Гершвін — Рапсодія в голубих тонах для фортепіано з духовим оркестром
Соліст: Микола Колодочка
Диригент: Євгеній Сухенко
Концерт обіцяє стати музичною подією грудня — живою, темпераментною, сповненою яскравих темпераментів та блискучих соло.
Запрошуємо всіх шанувальників класичної музики! Вхід вільний.