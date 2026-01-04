Традиційний новорічний кліп Одеського зоопарку





Одеський зоопарк знову потішив одеситів своїм традиційним новорічним кліпом, який уже став доброю святковою традицією. Цього разу участь у зйомках взяли директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков та викладачі Одеської дитячої музичної школи №5.

Усі учасники кліпу — непрофесійні актори, проте самовіддані педагоги й талановиті музиканти. Вони добре відомі багатьом одеситам, адже часто виступають на соціально значущих заходах міста, даруючи людям музику, настрій і підтримку.

В основі кліпу — перепівка культового хіта 90-х із фільму Квентіна Тарантіно «Кримінальне чтиво», подана з притаманним Одесі гумором, іронією та теплом.

Дивіться, відчувайте атмосферу свята й робіть власні висновки — новорічний настрій гарантовано! 🎄✨