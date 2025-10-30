Під склепінням кірхи Святого Павла звучав “Гіркий мед” — концерт духової музики Одеської національної музичної академії

26 жовтня 2025 року під склепінням Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України в осінній недільний вечір відбувся великий концерт духового оркестру Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової під керівництвом заслуженого артиста України, професора Володимира Лясоти. Програма концерту мала символічну назву — «Гіркий мед», і виправдала очікування найвибагливіших меломанів.

Зала, сповнена шанувальників академічного мистецтва, з самого початку відчувала особливу атмосферу — очікування, натхнення й радості. Від перших звуків увертюри до останніх акордів фіналу між слухачами та виконавцями встановився той невидимий зв’язок, який народжується лише у хвилини справжнього мистецького одкровення.

Концерт відкрився величною увертюрою до опери Джоаккіно Россіні «Вільгельм Телль», яку блискуче виконав оркестр. Далі прозвучала знаменита арія дона Базіліо з опери «Севільський цирюльник» — у виконанні соліста Одеського національного театру опери та балету Сергія Замицького.

Маловідома, але чудова «Баварська полька» Георга Карла Ломанна, яку автор створив, дякуючи участі у двох світових війнах, як він сам про себе говорив, була бездоганно виконана оркестром, солірував на трубі Дмитро Мисько.

Зворушливим моментом вечора став Полонез Міхала Клеофаса Огінського, який оркестр виконав із особливою шляхетністю й емоційною глибиною.





Вокальні номери прикрасили дві чарівні солістки:

Люсія Дун із ніжною арією Мімі з опери «Богема» Дж. Пуччіні ;

із ніжною ; Наталія Каданцева, чий драматичний голос розкрив образ принцеси де Буйон у арії з опери «Адрієна Лекуврер» Франческо Чілеа.

Не обійшлося й без пристрасної «Хабанери» з «Кармен» Жоржа Бізе, що викликала шквал оплесків.

Публіку зачарували й сучасні оркестрові композиції:

«Найкраще з Джеймса Бонда» (аранж. П. Мурта) під диригуванням Павла Ткача ;

(аранж. П. Мурта) під диригуванням ; «Адель на концерті» (аранж. М. Брауна), яку представив Віктор Цвик ;

(аранж. М. Брауна), яку представив ; Фантазія «Орегон» Якоба де Хаана під керівництвом Владіслава Семеліта ;

під керівництвом ; «Пригода в Токіо» Людовіка Гізало, якою диригував Микола Катинський.

Кульмінацією програми стала парафраза Василя Кочубея «Гіркий мед» на тему «Марічки» — проникливе поєднання української мелодійності й оркестрової сили, що стало справжнім емоційним фіналом вечора.

Цей вечір із відвідувачами концерту була відома мистецтвознавиця Ельвіра Паламарчук, чия щира, тепла й водночас глибоко обізнана подача дозволила слухачам відчути стильову багатогранність і історичну атмосферу виконуваних творів.

Концерт завершився тривалими оплесками, а слухачі ще довго не розходилися, ділячись враженнями від зустрічі з натхненням, талантом і живою музикою.

Цей вечір у кірсі Святого Павла став яскравим підтвердженням того, що Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової не лише береже традиції, а й творить нову історію українського музичного мистецтва.